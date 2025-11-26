Популярну монету можна вигідно здати - залишилося всього декілька днів

Акція отримала назву #PowerCoins

Нацбанк збирає монети, у тому числі які виходять із обігу, щоб перенаправити їх на допомогу тваринам. Щоб встигнути врятувати чиєсь життя за допомогою "мертвого капіталу", необхідно встигнути до 28 листопада.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на пресслужбу Нацбанку.

Річ у тому, що 28 листопада Нацбанк закінчує збір монет різних номіналів – як копійок, так і гривень у рамках проведення благодійної акції для допомоги тваринам, які постраждали від війни. Акція отримала назву #PowerCoins та проводиться спільно з всеукраїнським рухом UAnimal.

Щоб долучитися до акції, потрібно зібрати монети та до 28 листопада 2025 року віднести їх до найближчого відділення банку-партнера акції. Банк перерахує ці кошти на рахунок UAnimals йдеться у повідомленні

Які монети приймають

10 коп.;

50 коп.;

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Тут важливо зазначити, що Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року. Поки що ці розмінні монети залишаються платіжним засобом, і торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати. Водночас, якщо з 01 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку.

Куди нести дрібницю:

Ощадбанк

ПУМБ.

Перелік відділень банків, до яких можна здати монети у межах акції, знаходиться за посиланням.

На що підуть гроші

Зібрана сума буде спрямована на корм для евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій. А також:

Лікування поранених і хворих тварин.

Йдеться, зокрема, про фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків, реабілітації та базової вакцинації для тварин, які зазнали травм або хвороб унаслідок війни.

Вольєри та пристрої для притулків.

