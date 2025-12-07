Маленька кишенька в джинсах - не для монет: справжня причина здивує

Levi Strauss створив цю кишеньку спеціально для шахтарів

Маленька кишенька всередині великої кишені джинсів має конкретне призначення, яке походить з ХІХ століття. Проте воно досі залишається маловідомим.

Коли Levi Strauss у 1870-х роках шив перші джинси для шахтарів та ковбоїв, ця кишенька була спеціально створена для кишенькового годинника.

Робітники носили годинники на ланцюжку та ховали їх саме у це маленьке відділення. Така конструкція захищала цінний аксесуар від пошкоджень під час важкої фізичної роботи.

Компанія Levi's досі офіційно називає це відділення "watch pocket", тобто кишеня для годинника. Зараз у побуті люди використовують різні назви — п'ята кишеня, монетна кишеня або навіть кишеня для презервативів.

Зараз кишенькові годинники практично вийшли з ужитку, але маленька кишенька залишилась як частина класичного дизайну. Люди зберігають у ній дрібні монети, запальнички, USB-флешки тощо. Багато хто взагалі не використовує це відділення.

Дизайн джинсів зберіг цей елемент, хоча його початкова функція давно втратила актуальність. Маленька кишенька стала традиційною деталлю, яку виробники залишають у сучасних моделях.

