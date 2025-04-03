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Перехід на шаги: що відомо про введення в обіг та вигляд нової української монети (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Незалежність у кожній монеті
Незалежність у кожній монеті. Фото Колаж "Телеграфу"

Шаги в Україні ходили вже не раз, чи повернемось до цієї монети — вирішує Верховна Рада

Шаги, як дрібні гроші — не новоділ, а частина української історії. Вони ходили ще за часів УНР, щоправда, тоді були паперовими. Насправді коріння шагу — ще глибше.

В Україні вже в XVI столітті було використання монет із такою назвою. Вона закарбована і в літературі. Наприклад, Іван Котляревський згадував шаги в "Енеїді", 1798 року.

"Еней за добрую науку,

Шагів з дванадцять в руку дав.

Сивилла грошики в калитку,

Піднявши пелену і свитку, —

І зслизла, мов лихий злигав".

У 1990-х роках, після проголошення незалежності України, про шаг згадали знову, як монету замість російської "копійки". В 1992 році була викарбувана пробна партія шагів, але з політичних причин вони не потрапили в обіг.

Монета в 1 шаг 1992 року
Монета в 1 шаг 1992 року
Монета в 1 шаг в срібному кольорі 1992 року
Монета в 1 шаг в срібному кольорі 1992 року
Монета в в 50 шагів 1992 року
Монета в в 50 шагів 1992 року

Сучасний етап шага та плани Національного банку України

Голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, якщо Верховна Рада підтримає введення шага він отримає "фантастичний" дизайн. Наразі його розробка не почалась, тож навіть якого кольору можуть бути монети невідомо, проте точно знаємо номінал — 50 шагів.

Це пов’язано із тим, які монети карбує Нацбанк. Вилучати чинні монети у разі офіційного рішення про перехід на шаги ніхто не буде, а процес впровадження не потягне додаткових витрат із державного бюджету. Монети 50 копійок мають карбуватися ще деякий час — їх просто замінять на шаги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім шага та гривні в Україні були й інші грошові форми із цікавими назвами. За кілька століть історії в Україні ходили щонайменше вісім грошових одиниць.

Теги:
#НБУ #Монети #Гроші #Наука