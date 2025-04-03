Перехід на шаги: що відомо про введення в обіг та вигляд нової української монети (фото)

Шаги в Україні ходили вже не раз, чи повернемось до цієї монети — вирішує Верховна Рада

Шаги, як дрібні гроші — не новоділ, а частина української історії. Вони ходили ще за часів УНР, щоправда, тоді були паперовими. Насправді коріння шагу — ще глибше.

В Україні вже в XVI столітті було використання монет із такою назвою. Вона закарбована і в літературі. Наприклад, Іван Котляревський згадував шаги в "Енеїді", 1798 року.

"Еней за добрую науку, Шагів з дванадцять в руку дав. Сивилла грошики в калитку, Піднявши пелену і свитку, — І зслизла, мов лихий злигав".

У 1990-х роках, після проголошення незалежності України, про шаг згадали знову, як монету замість російської "копійки". В 1992 році була викарбувана пробна партія шагів, але з політичних причин вони не потрапили в обіг.

Монета в 1 шаг 1992 року

Монета в 1 шаг в срібному кольорі 1992 року

Монета в в 50 шагів 1992 року

Сучасний етап шага та плани Національного банку України

Голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, якщо Верховна Рада підтримає введення шага — він отримає "фантастичний" дизайн. Наразі його розробка не почалась, тож навіть якого кольору можуть бути монети невідомо, проте точно знаємо номінал — 50 шагів.

Це пов’язано із тим, які монети карбує Нацбанк. Вилучати чинні монети у разі офіційного рішення про перехід на шаги ніхто не буде, а процес впровадження не потягне додаткових витрат із державного бюджету. Монети 50 копійок мають карбуватися ще деякий час — їх просто замінять на шаги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім шага та гривні в Україні були й інші грошові форми із цікавими назвами. За кілька століть історії в Україні ходили щонайменше вісім грошових одиниць.