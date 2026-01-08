А вы находили такую? Украинец показал уникальную пятигривневую монету

Мужчина столкнулся с интересным браком

Украинец обнаружил у себя уникальную монету. Она может иметь повышенную ценность.

Об этом владелец рассказал в Facebook.

Речь о пятигривневой монете, которую НБУ ввел в обращение с 2019 года. Однако от стандарта она отличается несколькими изъянами — в трех местах по краю имеет выступы-приливы.

"Слева едва выступ, по центру больше, с права наибольший выступ", — описывает находку владелец.

В связи с этим мужчина задался вопросом — может ли такая монета иметь какую-либо коллекционную ценность.

Интересная монета номиналом пять гривен

"Телеграф" проанализировал комментарии под постом автора, а также уточнил у ИИ информацию по поводу таких особенностей.

Как оказалось, судя по всему, такие 5 гривен не имеют особого коллекционного веса, однако их ценность все же может быть повышена.

Пишет один из участников группы "Идентификация находок"

Искусственный интеллект также проанализировал фото монеты и пришел к выводу, что существенность ценности такая монета не имеет. Однако уточнил, что стоить она может больше.

"Скорее всего, это избыток металла из-за:

небольшое повреждение/износ штампа,

чрезмерная смазка или наоборот — недостаточное давление,

или заусеница на заготовке, которая "выдавилась" во время чеканки.

Такие дефекты на 5-гривневых монетах 2019-2022 годов случаются довольно часто (особенно на первых годах выпуска), но именно по краю в виде разных по размеру выступлений — это уже заметный брак", — объяснил ИИ.

Сколько может стоить такая монета

По мнению ИИ, такие 5 гривен могут быть интересны в узких кругах ценителей, но платить много за неё вряд ли кто-то решится. Тем не менее вполне реалистично ожидать, что она может стоить от нескольких десятков, до нескольких сотен гривен.

