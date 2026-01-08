Зарплати двірників в Україні ростуть швидше, ніж вчителів: скільки зараз платять за таку працю

Вчителі незабаром почнуть заробляти більше

Середня зарплатня двірника в Україні зросла майже на сто відсотків за останні три роки. У деяких місцях така важка ручна праця вже обганяє по оплаті деякі професії, які потребують профільної освіти.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua.

Так, за інформацією сайту, на початок 2026 року середня зарплатня двірника в Україні становить приблизно 15 тисяч гривень. Це на 88 відсотків більше, ніж у 2023 році, коли за цю працю в середньому платили близько 8 тисяч гривень.

Зарплата двірника в Україні

За цей же період середня зарплата, наприклад, вчителів, за даними сервісу, зросла лише на 33 відсотки — з 9 500 до 12 500 гривень.

Зарплатня вчителя в Україні

Таким чином, між схожими зарплатами вже відчувається суттєвий розрив.

При цьому важливо зазначити, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%.

На період із січня по серпень 2026 року на це виділено понад 10,3 млрд грн. Доплати отримають понад 409 тис. освітян:

2000 грн. (2600 грн. до оподаткування) – базова доплата для всіх вчителів;

4000 грн (5200 грн до оподаткування) – для тих, хто працює на прифронтових територіях.

Для працівників, які мають навантаження більше однієї ставки, сума доплати збільшуватиметься пропорційно.

Підвищення торкнеться педагогів у:

закладах загальної середньої освіти (школи);

дитячих садках та закладах позашкільної освіти;

професійно-технічних училищах та коледжах;

закладах вищої освіти (університети та інститути).

