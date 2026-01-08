Зарплаты дворников в Украине растут быстрее, чем учителей: сколько сейчас платят за такой труд

Учителя скоро начнут зарабатывать больше

Средняя зарплата дворника в Украине выросла почти на сто процентов за последние три года. В некоторых местах такой тяжелый ручной труд уже обгоняет по оплате некоторые профессии, которым требуется профильное образование.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.

Так, по информации сайта, на начало 2026 года средняя зарплата дворника в Украине составляет примерно 15 тысяч гривен. Это на 88 процентов больше, чем в 2023 году, когда за этот труд в среднем платили около 8 тысяч гривен.

Зарплата дворника в Украине

За этот же период времени средняя зарплата, например, учителя, по данным сервиса, выросла всего на 33 процента — с 9 500 до 12 500 гривен.

Зарплата учителя в Украине

Таким образом между схожими зарплатами уже чувствуется существенный разрыв.

При этом важно отметить, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее существенный рост оплаты труда для педагогических и научно педагогических работников. Уже с 1 января 2026 года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей увеличатся на 30%.

На период с января по август 2026 на это выделено более 10,3 млрд грн. Доплаты получат более 409 тыс. педагогов:

2000 грн (2600 грн до налогообложения) – базовая доплата для всех учителей;

4000 грн (5200 грн до налогообложения) – для тех, кто работает на прифронтовых территориях.

Для работников, имеющих нагрузку более одной ставки, сумма доплаты будет увеличиваться пропорционально.

Повышение коснется педагогов в:

заведениях общего среднего образования (школы);

детских садах и заведениях внешкольного образования;

профессионально-технических училищах и колледжах;

заведениях высшего образования (университеты и институты).

