Так виглядають дійсно гарячі фото: українські військові запустили тренд з "P1-Sun"

Його називають "вбивця шахедів"

Військові запустили флешмоб знімків з українським дроном-перехоплювачем P1-Sun. На армійському жаргоні його називають "Пісюн".

Власні фото з цим "вбивцею шахедів" військові публікують у соцмережі Threads. Підписи кумедні: "Хочете пісюн покажу?", "За чисельними проханнями авдиторії — показую фото з Пісюном (P1-Sun)", "Хтивий вівторок, кажете? Ну от вам фото з пісюном".

"Дікпік здорової людини", — пишуть коментатори

Дікпік (dick pic — "фото члена") — сленгове визначення еротичної світлини чоловічих геніталій, яку надсилають через інтернет. Часто його використовують для ситуацій в яких отримання подібних фото є небажаним.

P1-Sun — вбивця "шахедів", що про нього відомо

P1-Sun — це український безпілотник, призначений для перехоплення та знищення російських ударних дронів, "шахедів" та подібних безпілотників. Він був створений українською компанією SkyFall та вперше представлений широкому загалу на Дубайському авіашоу в листопаді 2025 року.

Перехоплювач дронів P1-Sun

За останні чотири місяці система P1-SUN збила понад 1500 "шахедів" та 1000 інших ворожих дронів, пише Reuters. Серед військових цей дрон-перехоплювач називають "пісюн" через схожість звучання назви та характерну форму.

P1-SUN - характеристики

P1-SUN — характеристики

Швидкість польоту: >300 км/год

Висота польоту: до 5 км

Дальність польоту: 23 км

Час польоту: 17 хв

Маса бойової частини: 0,8 кг

Вартість: $1 тис.

Нагадаємо, Клаудіо Палестіні — керівник з інновацій та впровадження технологій у Північноатлантичному альянсі розповів "Телеграфу", що НАТО цікаві українські ноу-хау щодо дронів. На тлі подій на Близькому Сході Альянс активно переймає досвід українських військових, а також хоче надати доступ до свого ринку вітчизняним виробникам.