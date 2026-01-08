"Переплюнув" золотовалютні резерви деяких країн: український чиновник зберігає тонни золота у Москві

Чиновник з Фонду держмайна задекларував статки на мільярди гривень

Заступник директора департаменту Фонду державного майна України Андрій Мельник оприлюднив декларацію, яка вразила. Чиновник вказав, що володіє п'ятьма тоннами золотих злитків, які зберігаються в Москві, — це більше дорогоцінного металу, ніж мають у своїх офіційних резервах деякі країни світу. Крім золота, у декларації з'явились родовища на окупованій Луганщині та мільярдні цінні папери російської компанії.

Золото на чотири мільярди гривень на зберіганні в Москві — декларація

Андрій Мельник, який обіймає посаду заступника директора департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ, зазначив у своїй електронній декларації незвичні активи. Він вказав, що зберігає золото у вигляді банківських злитків стандарту Євростандарт 999,9 та ГОСТ 28058-89. Загальна вага дорогоцінного металу становить 5,0 метричних тонн або 160 753,61 тройських унцій.

Скриншот з декларації Андрія Мельника на сайті НАЗК

За даними декларації, вартість цього золота сягає 79 804 999 євро. Якщо перевести в гривні за поточним курсом, то виходить приблизно 4 мільярди гривень. Для порівняння, річна зарплата самого чиновника у 2024 році склала лише 1 мільйон гривень.

Зарплата Андрія Мельника

Мельник зазначив конкретну адресу, де нібито зберігається золото та цінні папери. Це ЗАТ "КІТОН 21 СТОЛІТТЯ", яке розташоване в Москві. Проте чиновник лише задекларував наявність цього золота, але перевірити фактичну наявність такої кількості дорогоцінного металу за вказаною адресою практично неможливо, особливо в умовах війни.

У чиновника виявився золотий запас, який перевершує резерви Ірландії, Бахрейну та Литви

Коли йдеться про п'ять тонн золота, складно уявити собі такі обсяги. Щоб зрозуміти масштаб, варто порівняти цю цифру з офіційними золотими резервами цілих держав. За даними найбільшого у світі онлайн-ринку золотих злитків BullionVault, багато країн тримають у своїх центральних банках менше дорогоцінного металу, ніж задекларував український чиновник.

Скриншот з таблиці золотовалютних балансів країн

Наприклад, Бахрейн має 4,7 тонни золота в офіційних резервах. Литва зберігає 5,8 тонни, Ірландія — 6,0 тонн, Непал — 6,4 тонни. Виходить, що Андрій Мельник вказав у декларації кількість золота, яка є порівнянною або навіть більшою за запаси деяких держав.

Родовища на окупованій Луганщині оцінили в мільярди євро

Декларація Андрія Мельника містить ще один дивний пункт. Чиновник вказав, що володіє 15 родовищами рідкісноземельних металів, які розташовані на окупованій території Луганської області. Серед них — родовища, пов'язані з державним холдингом "Краснодонуголь".

Скриншот з декларації

Що відомо про чиновника з мільярдними активами

Скриншот з сайту Фонду державного майна

Згідно з сайтом ФДМУ, Андрій Мельник обіймає посаду заступника директора департаменту оренди та розпорядження державним майном у Фонді державного майна України. Він також є начальником управління з питань розпорядження державним майном. Це означає, що він безпосередньо працює з питаннями управління та розпорядження активами, які належать державі.

