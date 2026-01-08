"Переплюнул" золотовалютные резервы некоторых стран: украинский чиновник хранит тонны золота в Москве

Чиновник из Фонда госимущества задекларировал состояние на миллиарды гривен

Заместитель директора департамента Фонда государственного имущества Украины Андрей Мельник обнародовал декларацию, которая поражает. Чиновник указал, что владеет пятью тоннами золотых слитков, которые хранятся в Москве — это больше драгоценного металла, чем имеют в своих официальных резервах некоторые страны мира. Кроме золота, в декларации появились месторождения на оккупированной Луганской области и миллиардные ценные бумаги российской компании.

Золото на четыре миллиарда гривен на хранении в Москве — декларация

Андрей Мельник, занимающий должность заместителя директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом ФГИУ, отметил в своей электронной декларации необычные активы. Он указал, что хранит золото в виде банковских слитков стандарта Евростандарт 999,9 и ГОСТ 28058-89. Общий вес драгоценного металла составляет 5,0 метрических тонн или 160 753,61 тройских унций.

Скриншот по декларации Андрея Мельника на сайте НАПК

По данным декларации, стоимость этого золота достигает 79 804 999 евро. Если перевести в гривны по текущему курсу, то получается примерно 4 миллиарда гривен. Для сравнения, годовая зарплата самого чиновника в 2024 году составила всего 1 миллион гривен.

Зарплата Андрея Мельника

Мельник указал конкретный адрес, где якобы хранится золото и ценные бумаги. Это ЗАО "КИТОН 21 ВЕКА", расположенное в Москве. Однако чиновник лишь задекларировал наличие этого золота, но проверить фактическое наличие такого количества драгметалла по указанному адресу практически невозможно, особенно в условиях войны.

У чиновника оказался золотой запас, превосходящий резервы Ирландии, Бахрейна и Литвы.

Когда речь идет о пяти тоннах золота, сложно представить себе такие объемы. Чтобы понять масштаб, следует сравнить эту цифру с официальными золотыми резервами целых государств. По данным крупнейшего в мире онлайн-рынка золотых слитков BullionVault, многие страны держат в своих центральных банках меньше драгоценного металла, чем задекларировал украинский чиновник.

Скриншот из таблицы золотовалютных балансов стран

К примеру, Бахрейн имеет 4,7 тонны золота в официальных резервах. Литва хранит 5,8 тонны, Ирландия – 6,0 тонн, Непал – 6,4 тонны. Выходит, что Андрей Мельник указал в декларации количество золота, которое равняется или даже больше запасов некоторых государств.

Месторождения на оккупированной Луганщине оценили в миллиарды евро

Декларация Андрея Мельника содержит еще один удивительный пункт. Чиновник указал, что владеет 15 месторождениями редкоземельных металлов, расположенных на оккупированной территории Луганской области. Среди них месторождения, связанные с государственным холдингом "Краснодонуголь".

Скриншот по декларации

Что известно о чиновнике с миллиардными активами

Скриншот с сайта Фонда государственного имущества

Согласно сайту ФГИУ, Андрей Мельник занимает должность заместителя директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом в Фонде государственного имущества Украины. Он также является начальником управления по распоряжению государственным имуществом. Это означает, что он непосредственно работает с вопросами управления и распоряжения принадлежащими государству активами.

