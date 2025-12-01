Рус

Все золото України поміститься у дві вантажівки: скільки воно коштує і де зберігається

Денис Подставной
В останні роки Україна не продавала свій дорогоцінний метал

Майже все золото України може поміститися в одну стандартну фуру. За весь час повномасштабної війни його запаси в резервах збільшилися лише один раз.

Що потрібно знати:

  • Золотий запас України зберігається у Державній скарбниці Національного банку України та на металевих рахунках.
  • Все українське золото важить менше ніж 30 тонн.
  • Вартість запасів зростає через подорожчання дорогоцінного металу.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані НБУ.

Фізичний обсяг золота в резервах Нацбанку залишається майже незмінним з 2021 року. Єдиний раз, коли його кількість зросла, був у 2024 році: на 10 тис. тройських унцій або на 311 кілограмів — до поточних 880 тис. тройських унцій (27,37 тонни).

В Нацбанку зазначили, що останніми роками тільки приймали золото та не продавали його з 2021 року.

"Операціями з купівлі банківських і дорогоцінних металів на внутрішньому ринку в Національному банку займається Державна скарбниця на підставі 2 укладених з суб’єктами господарювання (а їх більше ніж 100) договорів на поставку банківських та дорогоцінних металів. Поставки банківського та дорогоцінного металу до Національного банку, його приймання та облік відбуваються щоденно. Операцій з продажу банківського та дорогоцінного металу золота протягом 2021—2025 років Державна скарбниця не здійснювала", — раніше повідомляла "Телеграфу" директорка департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.

Якщо брати стандартний банківський золотий злиток у 400 тройських унцій (або 12,4 кг), що його використовують світові центробанки для резервів, то в запасі України має бути 2,2 тис. таких брусків.

Щоб уявити усі 27,37 тонни нашого золота, достатньо згадати, як виглядає 20-тонна фура. Так от, золото поміститься в одну таку великовантажну машину і одну меншу вантажівку.

20-тонна фура
І менша вантажівка

Золотий запас України зберігається у Державній скарбниці Національного банку України та на металевих рахунках, відкритих Національним банком України у центральних банках інших країн та комерційних банках, у тому числі в іноземних.

Якщо оцінювати золото в резерві НБУ в грошах, його вартість з 2021 по 2025 рік зросла в 1,9 разу — з $1,56 млрд до $2,9 млрд, що сталося завдяки подорожчанню цього металу на світовому ринку.

Найсуттєвіше зменшення золота в резервах Нацбанку відбулось у 2014-му за керування Валерії Гонтаревої — на 44%. Цей рік розпочинався золотим запасом 1,36 млн тр. унц. або 42,3 тонни (обліковувалося за ціною $1,25 тис./тр. унц.), а закінчився на 0,76 млн тр. унц. або 23,6 тонни (по $1,2 тис./тр. унц.).

За даними BullionVault, за підсумками 2024 року Україна із золотим запасом 27,4 тонни посідала 59-е місце серед 217 країн.

Дані: BullionVault

