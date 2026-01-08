Єрмак заробляв більше за Зеленського? Його заощадження раптово "зникли" (декларація)

Андрій Борисович отримує майже півмільйона гривень від відсотків

Колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак подав декларацію після свого звільнення. Як виявилося, за останні місяці на посаді його заощадження помітно "схудли".

Про це свідчать дані на сайті НАЗК. З них виходить, що протягом останніх 11 місяців роботи на посаді керівника ОП Єрмак заробив 747 468 гривень. Що більше на 150 тисяч гривень більше, ніж за 12 місяців 2024 року.

Варто зазначити, що зарплата глави Офісу президента, як виявляється, вища, ніж у самого президента. Володимир Зеленський, за даними з відкритих джерел, у 2024 році заробив 336 тисяч гривень, з яких було сплачено 66,5 тисяч гривень податків.

Також Єрмак отримав ще майже півмільйона гривень від відсотків депозитів у банку.

Із заощаджень у Андрія Борисовича є 6 537 766 гривень на банківському рахунку. Ще 5 млн гривень йому винні у ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп". А також у нього є 3 тисячі євро (~130 тисяч гривень) та 3 тисячі доларів (~125 тисяч гриві) готівкою.

Варто зазначити, що у щорічній декларації за 2024 рік Єрмак мав 20 тисяч євро готівкою. Таким чином, виходить, що за 2025 рік він витратив 17 тис. євро своїх заощаджень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мендель прорвало греблю і вона розповіла страшне про Єрмака.