Не просто залишити без світла. Яку тактику використовує Росія щодо атак по енергетиці

Росіяни вже кілька місяців намагаються досягти цього

Росія продовжує під час атак по енергетичних об'єктах України застосовувати свою не досить нову тактику. Адже Кремль не просто хоче залишити без світла великі міста.

Що треба знати:

Удари РФ по енергетиці спрямовані не тільки на генераційні потужності, а й на транспорті

Росія хоче розділити енергетичну систему України по Дніпру

Більше генерацій знаходиться на Правобережжі

Про це Олександр Голіздра, голова Ліги енергетичного розвитку України, розповів "Телеграфу" у матеріалі "Не морози страшні: що загрожує українській енергосистемі цього тижня".

За його словами, наразі тактика росіян в ударах по Україні має два ключових фактори. Перший — це спроби розділити об'єднану електричну систему (ОЕС) по лінії Дніпра. Таким чином відокремивши лівий і правий берег. При цьому саме на правому зосереджена більша частина працюючої генерації.

Ці спроби, на думку Голіздра, тривають вже кілька місяців. Їх досить добре видно після удару РФ по Києву, коли лівий берег, Бровари, Вишгород та ще низка міст кілька днів мали аварійні чи екстрені відключення світла.

Другим фактором, експерт називає те, що агресор продовжує намагатися залишити без живлення великі міста, щоб впливати на українців і психологічно, і здійснювати вплив на роботу промисловості. Так, нещодавно у Дніпрі майже добу тривав блекаут, у Києві також після атаки були аварійні відключення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "УЗ" уточнили, які рейси затримаються 9 січня.