В Україні затримуються десятки поїздів. Які доведеться чекати понад 5 годин (список)

Залізничники роблять все можливе, щоб всі пасажири дісталися пунктів призначення

Через аварію, що спричинила негода, в Україні затримуються десятки поїздів "Укрзалізниці". Йдеться як про внутрішні, так і про міжнародні рейси.

Про це повідомили в "УЗ". Слідкувати за затримками поїздів можна на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.

Складна ніч для всіх — та залізниці теж. Через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, продовжуємо долати затримки на Київщині, — йдеться у повідомленні

Вже прибули до Києва:

№705/706 Перемишль — Київ,

№9/10 Будапешт — Київ,

№99/100 Бухарест — Київ,

№159/160 Трускавець — Київ,

№63/64 Перемишль — Харків.

Досі продовжують рух, в тому числі під резервними тепловозами:

№743/744 Славсько — Дарниця

№21/22 Харків — Львів

№15/16 Ворохта — Харків

№79/80 Львів — Дніпро

Решта поїздів, яка мала слідувати через пошкоджену ділянку, продовжує рух зміненим маршрутом. Відхилення від графіка контрольовані, додали залізничники.

Які поїзди затримуються 9 січня (дані оновлено о 06:23)

Затримка поїздів УЗ 9 січня

Затримка поїздів УЗ 9 січня

Затримка поїздів УЗ 9 січня

Затримка поїздів УЗ 9 січня

Затримка поїздів УЗ 9 січня

Затримка поїздів УЗ 9 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, що більшість областей України 8 січня накрила сильна негода. Через ожеледицю та снігопади в багатьох містах виникли затори та було ускладнено рух.