В Україні затримуються десятки поїздів. Які доведеться чекати понад 5 годин (список)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Залізничники роблять все можливе, щоб всі пасажири дісталися пунктів призначення
Через аварію, що спричинила негода, в Україні затримуються десятки поїздів "Укрзалізниці". Йдеться як про внутрішні, так і про міжнародні рейси.
Про це повідомили в "УЗ". Слідкувати за затримками поїздів можна на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.
Складна ніч для всіх — та залізниці теж. Через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, продовжуємо долати затримки на Київщині, — йдеться у повідомленні
Вже прибули до Києва:
- №705/706 Перемишль — Київ,
- №9/10 Будапешт — Київ,
- №99/100 Бухарест — Київ,
- №159/160 Трускавець — Київ,
- №63/64 Перемишль — Харків.
Досі продовжують рух, в тому числі під резервними тепловозами:
- №743/744 Славсько — Дарниця
- №21/22 Харків — Львів
- №15/16 Ворохта — Харків
- №79/80 Львів — Дніпро
Решта поїздів, яка мала слідувати через пошкоджену ділянку, продовжує рух зміненим маршрутом. Відхилення від графіка контрольовані, додали залізничники.
Які поїзди затримуються 9 січня (дані оновлено о 06:23)
Раніше "Телеграф" розповідав, що більшість областей України 8 січня накрила сильна негода. Через ожеледицю та снігопади в багатьох містах виникли затори та було ускладнено рух.