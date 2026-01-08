Майже абсолютна пітьма: як виглядають вулиці Дніпра під час блекауту (репортаж)

Місто вже другий день занурене в темряву, яку розсіюють лише вогні автомобілів

Напередодні росіяни завдали удару, внаслідок якого в Дніпрі стався тотальний блекаут. У місті стались перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету, не працював електротранспорт, банкомати, без струму залишились лікарні.

Станом на 8 січня, водопостачання вдалося відновити на лівому березі Дніпра та ведуться роботи з повернення електропостачання. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав вражаючі фото, як на вулицях міста панує повна темрява.

На вулицях Дніпра світять тільки фари автомобілів. Місто ніби причаїлось, людей майже не видно.

Блекаут у Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Незвично виглядають спальні райони міста майже без жодного освітленого вікна. Це апокаліптичний пейзаж тягнеться аж до обрію.

Блекаут у Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Проте, де не де можна побачити освітлені вітрини деяких магазинів. Також, вмісті працюють світлофори.

Блекаут у Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Яка зараз ситуація в Дніпрі

Як повідомляв "Телеграф", станом на вечір 8 січня, ситуація з водою на правому березі поступово стабілізується завдяки зусиллям енергетиків та комунальників. Також, є попередня інформація, що відновлення світла у Дніпрі заплановане на 19:31.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині почали тестувати нову систему оповіщення про повітряну тривогу. Жителі області отримують екстрені повідомлення з різким та гучним звуком на телефон.