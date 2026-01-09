Не просто оставить без света. Какую тактику использует Россия для атак по энергетике

Россияне уже несколько месяцев пытаются добиться этого

Россия продолжает во время атак по энергетическим объектам Украины применять свою недостаточно новую тактику. Ведь Кремль не просто хочет оставить без света большие города.

Что нужно знать:

Удары РФ по энергетике направлены не только на генерационные мощности

Россия хочет разделить энергетическую систему Украины по Днепру

Больше генераций находится на Правобережье

Об этом Александр Голиздра, глава Лиги энергетического развития Украины, рассказал "Телеграфу" в материале "Не морозы страшны: что угрожает украинской энергосистеме на этой неделе".

По его словам, в настоящее время тактика россиян в ударах по Украине имеет два ключевых фактора. Первый – это попытки разделить объединенную электрическую систему (ОЭС) по линии Днепра. Таким образом, отделив левый и правый берег. При этом именно на правом сосредоточена большая часть работающей генерации.

Эти попытки, по мнению Голиздра, продолжаются уже несколько месяцев. Их достаточно хорошо видно после удара РФ по Киеву, когда левый берег, Бровары, Вышгород и ряд городов несколько дней имели аварийные или экстренные отключения света.

Вторым фактором эксперт называет то, что агрессор продолжает пытаться оставить без света крупные города, чтобы влиять на украинцев и психологически, и оказывать влияние на работу промышленности. Так, недавно в Днепре почти сутки длился блэкаут, в Киеве также после атаки были аварийные отключения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "УЗ" уточнили, какие рейсы задержатся 9 января.