"Альфа" оголошує набір до команди ППО. Як стати частиною СБУ та які умови

Шукають не ідеальних, а мотивованих
Центр спеціальних операцій Служби безпеки України (СБУ) "Альфа" оголошує набір до команди протиповітряної оборони (ППО). Це відбувається в рамках розбудови власних підрозділів ППО.
Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що новобранцям обіцяють контракту форму служби або мобілізацію.
У Службі безпеки наголошують: "Ворог щодня тероризує українські міста атаками ракет та "шахедів". Під удари потрапляють житлові квартали, лікарні, енергетика та критична інфраструктура. Єдина ефективна протидія – це швидке знищення загрози".
Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже мають високий рівень досвіду у захисті українського неба і готові передати його новим побратимам. Підрозділ не шукає ідеальних кандидатів, головне, щоб людина була мотивована. Усьому потрібному навчать в команді професіоналів.
Які задачі треба буде виконувати:
- робота з сучасними системами протиповітряної оборони
- моніторинг повітряної ситуації та перехоплення цілей
- фіксація результатів та аналіз ефективності дій
Що пропонує "Альфа":
- контракт або мобілізацію
- найкращу підготовку та сучасне спорядження
- службу в підрозділі з бойовим досвідом
"ППО – це щоденний внесок у безпеку країни. "Альфа" СБУ – команда, в якій ти стаєш частиною цього результату", — додали в СБУ.
