Рус

"Альфа" оголошує набір до команди ППО. Як стати частиною СБУ та які умови

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
СБУ Новина оновлена 09 січня 2026, 18:03
СБУ. Фото Колаж "Телеграф"

Шукають не ідеальних, а мотивованих

Центр спеціальних операцій Служби безпеки України (СБУ) "Альфа" оголошує набір до команди протиповітряної оборони (ППО). Це відбувається в рамках розбудови власних підрозділів ППО.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що новобранцям обіцяють контракту форму служби або мобілізацію.

У Службі безпеки наголошують: "Ворог щодня тероризує українські міста атаками ракет та "шахедів". Під удари потрапляють житлові квартали, лікарні, енергетика та критична інфраструктура. Єдина ефективна протидія – це швидке знищення загрози".

Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже мають високий рівень досвіду у захисті українського неба і готові передати його новим побратимам. Підрозділ не шукає ідеальних кандидатів, головне, щоб людина була мотивована. Усьому потрібному навчать в команді професіоналів.

Які задачі треба буде виконувати:

  • робота з сучасними системами протиповітряної оборони
  • моніторинг повітряної ситуації та перехоплення цілей
  • фіксація результатів та аналіз ефективності дій

Що пропонує "Альфа":

  • контракт або мобілізацію
  • найкращу підготовку та сучасне спорядження
  • службу в підрозділі з бойовим досвідом

"ППО – це щоденний внесок у безпеку країни. "Альфа" СБУ – команда, в якій ти стаєш частиною цього результату", — додали в СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що екскерівник СБУ Василь Малюк заявив, що СБУ й надалі не даватимуть спокою окупантам.

Теги:
#СБУ #Альфа