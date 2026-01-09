"Альфа" оголошує набір до команди ППО. Як стати частиною СБУ та які умови

Шукають не ідеальних, а мотивованих

Центр спеціальних операцій Служби безпеки України (СБУ) "Альфа" оголошує набір до команди протиповітряної оборони (ППО). Це відбувається в рамках розбудови власних підрозділів ППО.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що новобранцям обіцяють контракту форму служби або мобілізацію.

У Службі безпеки наголошують: "Ворог щодня тероризує українські міста атаками ракет та "шахедів". Під удари потрапляють житлові квартали, лікарні, енергетика та критична інфраструктура. Єдина ефективна протидія – це швидке знищення загрози".

Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже мають високий рівень досвіду у захисті українського неба і готові передати його новим побратимам. Підрозділ не шукає ідеальних кандидатів, головне, щоб людина була мотивована. Усьому потрібному навчать в команді професіоналів.

Які задачі треба буде виконувати:

робота з сучасними системами протиповітряної оборони

моніторинг повітряної ситуації та перехоплення цілей

фіксація результатів та аналіз ефективності дій

Що пропонує "Альфа":

контракт або мобілізацію

найкращу підготовку та сучасне спорядження

службу в підрозділі з бойовим досвідом

"ППО – це щоденний внесок у безпеку країни. "Альфа" СБУ – команда, в якій ти стаєш частиною цього результату", — додали в СБУ.

