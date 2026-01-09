"Альфа" объявляет набор в команду ПВО. Как стать частью СБУ и какие условия
Ищут не идеальных, а мотивированных
Центр специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ) Альфа объявляет набор в команду противовоздушной обороны (ПВО). Это происходит в рамках развития собственных подразделений ПВО.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что новобранцам обещают контракту форму службы или мобилизацию.
В Службе безопасности отмечают: "Враг ежедневно терроризирует украинские города атаками ракет и "шахедов". Под удары попадают жилые кварталы, больницы, энергетика и критическая инфраструктура. Единственное эффективное противодействие – это быстрое уничтожение угрозы".
Спецназовцы "Альфы" у СБУ уже имеют высокий уровень опыта в защите украинского неба и готовы передать его новым собратьям. Подразделение не ищет идеальных кандидатов, главное, чтобы человек был мотивирован. Всему нужному научат в команде профессионалов.
Какие задачи нужно будет выполнять:
- работа с современными системами противовоздушной обороны
- мониторинг воздушной ситуации и перехват целей
- фиксация результатов и анализ эффективности действий
Что предлагает "Альфа":
- контракт или мобилизацию
- лучшую подготовку и современное снаряжение
- службу в подразделении с боевым опытом
"ПВО – это ежедневный вклад в безопасность страны. "Альфа" СБУ – команда, в которой ты становишься частью этого результата", – добавили в СБУ.
