"Альфа" объявляет набор в команду ПВО. Как стать частью СБУ и какие условия

Ищут не идеальных, а мотивированных

Центр специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ) Альфа объявляет набор в команду противовоздушной обороны (ПВО). Это происходит в рамках развития собственных подразделений ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что новобранцам обещают контракту форму службы или мобилизацию.

В Службе безопасности отмечают: "Враг ежедневно терроризирует украинские города атаками ракет и "шахедов". Под удары попадают жилые кварталы, больницы, энергетика и критическая инфраструктура. Единственное эффективное противодействие – это быстрое уничтожение угрозы".

Спецназовцы "Альфы" у СБУ уже имеют высокий уровень опыта в защите украинского неба и готовы передать его новым собратьям. Подразделение не ищет идеальных кандидатов, главное, чтобы человек был мотивирован. Всему нужному научат в команде профессионалов.

Какие задачи нужно будет выполнять:

работа с современными системами противовоздушной обороны

мониторинг воздушной ситуации и перехват целей

фиксация результатов и анализ эффективности действий

Что предлагает "Альфа":

контракт или мобилизацию

лучшую подготовку и современное снаряжение

службу в подразделении с боевым опытом

"ПВО – это ежедневный вклад в безопасность страны. "Альфа" СБУ – команда, в которой ты становишься частью этого результата", – добавили в СБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ и дальше не будут давать покоя оккупантам.