Загинув, рятуючи людей під час російської атаки. У Києві попрощалися з медиком-героєм (репортаж)
Бригада екстреної медичної допомоги вже збиралася їхати з місця влучання, коли ворог завдав повторного удару
В Києві провели в останню путь медика швидкої допомоги Сергія Смоляка, який загинув в ніч на 9 січня під час російської атаки. Сергій з колегами приїхали надавати допомогу постраждалим жителям багатоповерхівки в Дарницькому районі, а ворог завдав повторного удару.
Віддав останню шану герою і фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Провести Сергія Смоляка в останню путь зібралися рідні, колеги та друзі.
Як писало "Громадське", 56-річний Сергій Смоляк загинув у момент, коли бригада екстреної медичної допомоги вже збиралася їхати з місця влучання. Росіяни завдали повторного удару буквально за 50 метрів від медиків.
Сергія Смоляк переїхав в Київ з окупованої Каховки Херсонської області. До переїзду в столицю чоловік понад 25 років працював старшим фельдшером швидкої допомоги в Каховці, йоого дружина також медик. Після окупації кілька місяців родина залишалась у Каховці. Сергій продовжував працювати на "швидкій".
Восени 2022-го року родина вирішила виїхати з окупованого міста. У жовтні того ж року росіяни незаконно позбавили волі племінника Сергія Смоляка, місцевого лікаря-анестезіолога та операційну сестру міської лікарні, розповіла подруга Смоляків.
Нещодавно дрон пошкодив квартиру Сергія Смоляка в Каховці. У Києві родина медика винаймала житло. У чоловіка залишилася дружина, син, дві онучки.
Одна зовсім маленька, їй трошки більш як рік, інша — у першому класі. Він настільки хороший дідусь, що кожної зміни обов’язково розповідав, як там його онучечки. Сергій ніколи б не кинув людину у важкій ситуації без своєї допомоги … Врятувавшись від ворога з окупації та врятувавши безліч життів, він не зміг врятуватися сам, — сказала подруга родини
