Загинув, рятуючи людей під час російської атаки. У Києві попрощалися з медиком-героєм (репортаж)

Бригада екстреної медичної допомоги вже збиралася їхати з місця влучання, коли ворог завдав повторного удару

В Києві провели в останню путь медика швидкої допомоги Сергія Смоляка, який загинув в ніч на 9 січня під час російської атаки. Сергій з колегами приїхали надавати допомогу постраждалим жителям багатоповерхівки в Дарницькому районі, а ворог завдав повторного удару.

Віддав останню шану герою і фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Провести Сергія Смоляка в останню путь зібралися рідні, колеги та друзі.

Сергій Смоляк понад 25 років працював старшим фельдшером швидкої

Прощання з Сергієм Смоляком

Як писало "Громадське", 56-річний Сергій Смоляк загинув у момент, коли бригада екстреної медичної допомоги вже збиралася їхати з місця влучання. Росіяни завдали повторного удару буквально за 50 метрів від медиків.

РОдина біля труни чоловіка, батька, дідуся

Люди прийшли віддати героїчному медику останню шану

На прощання прийшли колеги Сергія

Сергія Смоляк переїхав в Київ з окупованої Каховки Херсонської області. До переїзду в столицю чоловік понад 25 років працював старшим фельдшером швидкої допомоги в Каховці, йоого дружина також медик. Після окупації кілька місяців родина залишалась у Каховці. Сергій продовжував працювати на "швидкій".

Онучка прощається з люблячим дідусем

Восени 2022-го року родина вирішила виїхати з окупованого міста. У жовтні того ж року росіяни незаконно позбавили волі племінника Сергія Смоляка, місцевого лікаря-анестезіолога та операційну сестру міської лікарні, розповіла подруга Смоляків.

Нещодавно дрон пошкодив квартиру Сергія Смоляка в Каховці. У Києві родина медика винаймала житло. У чоловіка залишилася дружина, син, дві онучки.

Одна зовсім маленька, їй трошки більш як рік, інша — у першому класі. Він настільки хороший дідусь, що кожної зміни обов’язково розповідав, як там його онучечки. Сергій ніколи б не кинув людину у важкій ситуації без своєї допомоги … Врятувавшись від ворога з окупації та врятувавши безліч життів, він не зміг врятуватися сам, — сказала подруга родини

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув Володимир Василишин — український медик-альпініст. Герой служив парамедиком у 241-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ та врятував десятки бійців.