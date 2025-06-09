Під сирени та сльози: у Києві попрощалися із загиблими під час атаки РФ рятувальниками (відео)

Попрощатися з українськими героями прийшли рідні, колеги та десятки небайдужих людей

У Києві 9 червня попрощалися із трьома рятувальниками — Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ременним, які загинули внаслідок атаки по столиці 6 числа. Їхні життя обірвалися, коли вони займалися ліквідацією наслідків російської атаки, а ворог повторно вдарив по місту.

На церемонії побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На наданих їм відео видно, що біля місця прощання зібралося багато людей. Поруч стояли пожежні машини.

Провести в останню путь українських героїв прийшли рідні, близькі, а також колеги загиблих рятувальників та десятки небайдужих людей.

Як проходила церемонія прощання:

Нагадаємо, що в ніч проти 6 червня Київ опинився під атакою "Шахедів". Внаслідок ліквідації БПЛА було зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці. Також були перебої зі світлом.

Загальна кількість поранених унаслідок чергової цинічної атаки росіян на столицю – до 27 осіб. Серед постраждалих є і звичайні кияни, і рятувальники, і працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури.

"Чергова атака ворога забрала життя рятувальників. Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожен виклик про допомогу виїжджали екстрені служби – ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати у сім'ї МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілом, щоб допомогти людям. Ще 9 рятувальників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхнє життя", – повідомляв міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Пізніше в ДСНС повідомили, що в результаті атаки РФ загинули рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Павло Єзгор

Андрій Ремінний

Данило Скадін

На місці події після трагедії облаштували невеликий меморіал біля загибелі рятувальників. Там встановлені три фото та покладено деякі особисті речі.

Меморіал у Києві. Фото: Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" писав, що на Покровському напрямку загинула відома операторка дронів Катерина "Мяу" Троян, яку вшановував Залужний. Їй було лише 32 роки.