У Києві прощаються з зіркою 2000-х і воїном ЗСУ Максимом Неліпою (фото і відеорепортаж)

Герою назавжди залишиться 48 років

В пятницю, 23 травня, у столиці України проходить церемонія прощання з телеведучим і військовослужбовцем Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня. Прощання з героєм відбувається у Центрі культури та мистецтв КПІ, а поховання буде на Байковому кладовищі.

Зазначимо, що Неліпа закінчив навчання в НТУУ "КПІ" у 2001 році, отримавши фах інженера-приладобудівника. Саме тут розпочався і його творчий шлях — на сцені Будинку культури КПІ він почав виступати у складі команди "Ковбої Політеху", де згодом став її капітаном.

На місці церемонії прощання побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Церемонія прощання с Максимом Неліпою у КПІ. Фото: Ян Доброносов

У Києві прощаються з Максимом Неліпою

Церемонія прощання с Максимом Неліпою Церемонія прощання с Максимом Неліпою Церемонія прощання с Максимом Неліпою Церемонія прощання с Максимом Неліпою Церемонія прощання с Максимом Неліпою

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Що відомо про Максима Неліпу

Максим став відомим завдяки участі у популярних телепроєктах, зокрема "Програй мільйон", "Хто там?", "Народна зірка", а також "Танці з зірками" і "Дизель Шоу". До початку повномасштабної війни працював інженером-програмістом у державному підприємстві "Екоцентр".

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Неліпа добровільно приєднався до лав ЗСУ. Спочатку служив у Територіальній обороні, а згодом — у підрозділах безпілотних систем, де обійняв посаду командира роти та здобув звання старшого лейтенанта. На початку 2024 року отримав поранення, пройшов курс лікування і повернувся до служби.

У ніч на 15 травня 2025 року дружина Максима Неліпи, Тамара Неліпа, повідомила трагічну звістку — її чоловік загинув на фронті. Вона також зауважила, що наразі триває розслідування щодо обставин його загибелі.

Нагадаємо, що у 2018 році у ДТП загинула колега Неліпи по "Дизель Шоу". Ми писали, де поховано Марину Поплавську і як виглядає її могила.