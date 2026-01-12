Погиб, спасая людей во время российской атаки. В Киеве простились с медиком-героем (репортаж)

Бригада экстренной медицинской помощи уже собиралась ехать с места попадания, когда враг нанес еще один удар

В Киеве провели в последний путь медика скорой помощи Сергея Смоляка, погибшего в ночь на 9 января во время российской атаки. Сергей с коллегами приехали оказывать помощь пострадавшим жителям многоэтажки в Дарницком районе, а враг нанес повторный удар.

Отдал последнюю дань уважения герою и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Провести Сергея Смоляка в последний путь собрались родные, коллеги и друзья.

Сергей Смоляк более 25 лет работал старшим фельдшером скорой

Прощание с Сергеем Смоляком

Как писало "Громадське", 56-летний Сергей Смоляк погиб в момент, когда бригада экстренной медицинской помощи уже собиралась уезжать с места попадания. Россияне нанесли новый удар буквально в 50 метрах от медиков.

Семья у гроба мужа, отца, дедушки

Люди пришли отдать героическому медику последнюю дань уважения

На прощание пришли коллеги Сергея

Сергей Смоляк переехал в Киев из оккупированной Каховки Херсонской области. До переезда в столицу мужчина более 25 лет работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке, его жена также медик. После оккупации несколько месяцев семья оставалась в Каховке. Сергей продолжал работать на "скорой".

Внучка прощается с любящим дедушкой

Осенью 2022 года семья решила выехать из оккупированного города. В октябре того же года россияне незаконно лишили свободы племянника Сергея Смоляка, местного врача-анестезиолога и операционную сестру городской больницы, рассказала подруга Смоляков.

Недавно дрон повредил квартиру Сергея Смоляка в Каховке. В Киеве семья медика снимала жилье. У мужчины осталась жена, сын, две внучки.

Одна совсем маленькая, ей чуть больше года, другая — в первом классе. Он настолько хороший дедушка, что каждую смену обязательно рассказывал, как там его внучки. Сергей никогда бы не бросил человека в тяжелой ситуации без своей помощи… Спасшись от врага из оккупации и спасши множество жизней, он не смог спастись сам, — сказала подруга семьи

