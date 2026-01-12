Лише премій і надбавок на понад 300 тисяч. На скільки поповнились кишені мера Вінниці за 2025

Він на посаді голови міста вже понад 10 років

Мер Вінниці Сергій Моргунов за 2025 рік заробив понад 630 тисяч грн. Щоправда, на руки отримав понад 470 тисяч.

Про це повідомили в мерії Вінниці у відповідь на запит "Телеграфу". Зазначається, що у 2025 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки міському голові не надавалася.

В документі вказано, що посадовий оклад міського голови Моргунова за 2025 рік склав 258 071,93 грн. При цьому була нарахована заробітна плата цей рік на суму 630 617,02 грн. Тобто приблизно 372 тисячі грн склали премії та додаткові виплати, надбавки.

Скільки заробив мер Вінниці Моргунов у 2025

На руки мер Вінниці отримав після вирахування податків та зборів 479 268,92 грн. Виходить, що податків він сплатив на понад 151 тисячу грн. Водночас чи мав мер відпустку або лікарняні не зазначається.

Що відомо про Сергія Моргунова

Сергій Моргунов народився у 1968 році у Вінниці. У 1987 році пройшов військову службу, а вже у 1992 році закінчив Чернівецький університет за кваліфікацією — викладач історії. У 2010 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України.

З 1992 року по 1997 працював викладачем історії у Вінницькому технікумі. Вже у березні 2002 почалась його політична кар'єра. У березні того року він був обраний депутатом Вінницької міської ради 4-го скликання.

Сергій Моргунов

З лютого 2014 року — виконувач обов'язків Вінницького міського голови. За результатами місцевих виборів 2015 року став вінницьким міським головою. У 2020 Моргунова було переобрано.

