Только премий и надбавок более чем на 300 тысяч. На сколько пополнились карманы мэра Винницы за 2025 год

Он на должности мэра уже более 10 лет

Мэр Винницы Сергей Моргунов за 2025 год заработал более 630 тысяч грн. Правда, на руки получил более 470 тысяч.

Об этом сообщили в мэрии Винницы в ответ на запрос "Телеграфа". Отмечается, что в 2025 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и помощь для оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска городскому голове не предоставлялась.

В документе указано, что должностной оклад городского головы Моргунова за 2025 составил 258 071,93 грн. При этом была начислена заработная плата в том году на сумму 630 617,02 грн. То есть примерно 372 тысячи гривен составили премии и дополнительные выплаты, надбавки.

Сколько заработал мэр Винницы Моргунов в 2025 году

На руки мэр Винницы получил после вычета налогов и сборов 479 268,92 грн. Выходит, что налогов он уплатил более чем на 151 тысячу грн. В то же время имел ли мэр отпуск или больничные не отмечается.

Что известно о Сергее Моргунове

Сергей Моргунов родился в 1968 году в Виннице. В 1987 году прошел военную службу, а уже в 1992 году окончил Черновицкий университет по квалификации – преподаватель истории. В 2010 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

С 1992 по 1997 работал преподавателем истории в Винницком техникуме. Уже в марте 2002 года началась его политическая карьера. В марте того же года он был избран депутатом Винницкого городского совета 4-го созыва.

Сергей Моргунов

С февраля 2014 года — исполняющий обязанности Винницкого городского головы. По результатам местных выборов 2015 стал винницким городским головой. В 2020 году Моргунов был переизбран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько Андрей Садовый заработал в 2025 году на должности мэра Львова.