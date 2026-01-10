Менше, ніж у двірника? Названо зарплату мера Луцька

У мерії розкрили деталі фінансових нарахувань

Заробітна плата міського голови Луцька Ігоря Поліщука за минулий рік виявилася порівнянною з доходами представників робітничих професій. Стало відомо, скільки фактично отримав мер після сплати податків і чи передбачалися для нього додаткові виплати.

Що потрібно знати:

За 2025 рік нараховано 225 987,86 грн., після сплати податків виплачено 174 010,65 грн.

Матеріальна допомога не виплачувалася ні на соціально-побутові потреби, ні на оздоровлення

Для порівняння: середня зарплата двірника в Україні на початку 2026 року складає близько 15 тис. грн.

Про це "Телеграфу" повідомили у Луцькій міській раді у відповідь на відповідний запит. Там розповіли про розмір заробітної плати міського голови та суму фактичних виплат за поточний рік.

Згідно з офіційною відповіддю, посадовий оклад міського голови становить 24 866 гривень на місяць.

Протягом 2025 року йому було нараховано 225 987,86 гривні посадового окладу, а після вирахування податків було сплачено 174 010,65 гривні.

Таким чином, якщо поділити загальну суму на 12 місяців, виходить зарплата у розмірі 14 500 гривень.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань міському голові у 2025 році не сплачувалася. Також не надавалась і матеріальна допомога для оздоровлення міському голові у 2025 році.

Що цікаво, станом на початок 2026 року, як пише сервіс Work.ua, середня зарплатня двірника в Україні становить приблизно 15 тисяч гривень. Це на 88 відсотків більше, ніж 2023 року, коли за цю працю в середньому платили близько 8 тисяч гривень.

Зарплатня двірника в Україні. Скріншот: Work.ua

2025 року мінімальна зарплата в Україні залишалася на рівні 8000 грн, а з 1 січня 2026 року її було збільшено до 8647 гривень на місяць.

