Купа доплат та премій. Як Садовий заробив понад 1 млн на посаді мера Львова (документ)

Має доплату не тільки за вислугу років та ранг

Мер Льова Андрій Садовий за 2025 рік отримав заробітної платні на понад 1,1 млн грн. При цьому сплатив податків майже 300 тисяч.

Про це повідомили в мерії Львова у відповідь на запит "Телеграфу". Зазначивши, що у минулому році Садовий не писав заяв на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, та матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки, відповідно жодних матеріальних допомог не отримував.

Що треба знати:

Мер Львова в середньому в місяць отримував понад 80 тисяч зарплати

Він мав щонайменше дві відпустки у 2025

Зарплата голови Львова складається не тільки з посадового окладу

Яка зарплата у Садового

Меру Львова у 2025 році нарахували заробітної плати на 1 171 773 грн. З цих грошей він сплатив податків на 291 361 грн. Тобто приблизно по 23 тисячі щомісяця. На руки Садовий у 2025 отримував від 70 до 80 тисяч грн. Фактична сума виплати сягає 880 412 грн.

Яку зарплату отримав Садовий за 2025 рік

З чого складається зарплата міського голови Львова:

посадовий оклад від 11 до понад 18 тисяч грн;

доплата за ранг — менше 1 тисячі грн;

доплата за вислугу років від 3 до 5 тисяч грн;

надбавка за високі досягнення у праці — до 12 тисяч грн;

доплата за роботу з таємними документами — від 1 тисячі грн;

щомісячна премія від 20 до 38 тисяч грн;

відпускні;

виплати за час перебування у відрядженні та учать у сесіях від 30 до 46 тисяч грн;

індексація.

Враховуючи ці всі нарахування, за місяць Садовий отримував приблизно від 70 до 80 тисяч грн.

Що відомо про Садового

Андрій Садовий — голова Львова з 2006 року, тобто вже майже 20 років. Має вишу освіту Львівського політеху, проходив військову службу та навчання Академії державного управління при президентові України, отримав кваліфікацію магістра державного управління.

Андрій Садовий

До початку політичної кар'єри Садовий 1993 року заснував у Львові радіостанцію "Люкс". Згодом на її основі було створено медіахолдинг ТРК "Люкс". Куди входить радіостанції "Максимум", "Ностальгія" і "Люкс FM", телеканал і сайт 24tv.ua, сайти "Zaxid.net" і "Футбол 24". Наразі холдингом володіє дружина Катерина Кіт-Садова.

26 березня 2006 року був обраний на посаду міського голови Львова. Згодом у 2010 та 2015 Садового було переобрано мером Львова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що як насправді живе секретар міськради одного з обласних центрів Віктор Шакирзян.