Путін "узяв" Сіверськ і Куп'янськ під час прямої лінії: яка реальна ситуація на фронті (карти)

Путін заявив про просування армії РФ у Донецькій, Запорізькій і Харківській областях

Російський президент Володимир Путін 19 грудня зробив ряд нереалістичних заяв щодо просування російських військ в трьох областях. Зокрема він заявив, що армія РФ рухатиметься на Слов'янськ. Начебто цей шлях відкривається із захопленого Сіверська та Лиману, який він називає "Червоним" та вважає, що його захоплять найближчим часом.

Зазначимо, що дані з фронту та, зокрема, карти DeepState наштовхують на думку, що розуміння ситуації на фронті у російського лідера нерелевантне.

Зокрема щодо Сіверська — в місті точаться активні бої. Щодо Лиману ситуація ще більш очевидна — російські війська навіть не наблизились до нього впритул, тож про захоплення або у мріях Путіна "звільнення" мови немає.

Ситуація в Сіверську

Ситуація в Лимані

Окремо російський президент торкнувся Костянтинівки та Покровська (в російській версії — Красноармійська). На його думку, понад половина Костянтинівки захоплена російськими військами. Що ж до Покровська, він заявив, що Сили оборони намагаються його відбити. Зазначимо, сіра зона (територія, де йдуть бої) ледь-ледь дісталась Костянтинівки. У Покровську тривають серйозні бої, частина міста дійсно окупована, але українські оборонці втримуть позиції.

Карта бойових дій на підступах до Костянтинівки

Карта бойових дій у Покровську

Харківську область не оминув Путін в своїй промові. Він заявив, що Куп'янськ під контролем російських військових. Цікаво, що вочевидь йому не повідомили, що ситуація протилежна, адже в місті дійсно напружена ситуація та попри це туди нещодавно навіть приїжджав український президент Володимир Зеленський.

В Куп'янську окупації немає

Що ж до ситуацій на Запорізькому напрямку, вона дійсно складна. Ворог просувається, та заявляти про росіійське "звільнення" себто окупацію сіл один за одним передчасно.

Гуляйполе - в епіцентрі боїв

