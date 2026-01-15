Путіну викрутять руки? Аналітик дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

США і Китай мають накреслити контури спільної мирної угоди

Для закінчення повномасштабної війни в Україні Сполучені Штати і Китай будуть тиснути на нас і Росію, однак для встановлення миру потрібен час на мирні переговори, які заберуть від чотирьох до шести місяців.

Що потрібно знати:

У відносинах США та КНР існує загроза збройного зіткнення

Вашингтон і Пекін не зацікавлені в ескалації конфлікту між собою

США і КНР будуть тиснути на Україну та Росію задля мирної угоди

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів політичний аналітик та експерт з міжнародних процесів Ігар Тишкевич.

За його словами, зараз відбуваються консультації по "осі" Вашингтон — Москва та Вашингтон — Київ. Однак він дуже скептично ставиться до того, що в найближчі два-три місяці вдасться вийти на контури мирної домовленості, яка буде прийнятою для усіх

— Перша зустріч у Пекіні відбудеться, швидше за все, наприкінці зими — початку весни. Після цього за два-три місяці відбудеться зустріч у Вашингтоні, якщо туди полетить Сі. І тут залежно від того, як ці зустрічі закінчуються. Якщо вони виходять з конфліктом, на межі збройної ескалації, тоді для них вигідно просто заморозити нашу війну без жодних умов. Тоді Пекін викручує руки Москві, Вашингтон — викручує руки нам, — прогнозує політаналітик.

На його думку, щоб не наражати на ризик конфлікту США та Китай, Україну та РФ просто змусять зупинити бойові дії, а вже потім розбиратися із укладанням мирних домовленостей.

— Якщо [США та Китай] домовляться про спільне бачення контурів угоди, яка буде обговорюватися ще декілька тижнів, це закінчиться тим, що хочемо ми чи не хочемо, і хоче Путін чи не хоче, ми підписуємо в цих пунктах, тому що одна країна викручує руки нам, друга — Москві, припустив експерт-міжнародник.

Говорячи про час переговорів президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна, аналітик наголосив, що є декілька дат. Перша зустріч має відбутися в Пекіні.

— Якщо вони торкаються питань України, після цього можливий початок роботи робочих груп двох країн. Це — від декількох тижнів до декількох місяців. І якщо вони підняли на першій зустрічі [тему України], — перед другою зустріччю можуть досягнути якогось компромісу, якогось спільного бачення. Якщо перша зустріч просто окреслила, а робочі групи — на другій зустрічі, тоді чекаємо поїздки до Вашингтона і після цього від декількох тижнів до декількох місяців формування спільного бачення США та Пекіна і після цього викручення рук і нам, і Путіну, — підсумував Ігар Тишкевич.

Нагадаємо, в інтерв’ю "Телеграфу" американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес дав прогноз, що режим Путіна впаде, а війна закінчиться вже цього року.