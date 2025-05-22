Перемога Росії в Україні буде сигналом Китаю: чому такий сценарій на руку Пекіну

Програє не тільки Україна

Якщо Росії вдасться перемогти у війні з Україною, це стане сигналом для Китаю про слабкість США і НАТО. Адже відсутність здатності зупинити РФ фактично означає, що альянс не зможе стримати Китай і тим паче перемогти у конфлікті з Тайванем.

Про це сказав Джон Болтон, радник з національної безпеки президента Дональда Трампа у 2018-2019 роках, в інтерв'ю для LIGA.net. За його словами, також йдеться й про відповідальність, яку має понести Росія за агресію проти України, або її відсутність.

"Якщо ми не побачимо, як російська неспровокована агресія буде відвернута, і я зараз маю на увазі не лише 22-й рік, а й 14-й, то в усьому світі це сприймуть як поразку не лише України, а й НАТО. І я вважаю, особливо в Пекіні, який спостерігає за війною в Україні, так само уважно, як і будь-яка інша країна, зроблять висновок, що якщо Сполучені Штати не були готові протистояти неспровокованій агресії в центрі Європи, то вони не будуть протистояти їй і в Східнокитайському або в Південнокитайському морях", — каже Болтон.

Тож, як наголошує колишній радник Трампа, опиниться під загрозою не тільки Тайвань, а й країни Південно-Східної Азії (члени АСЕАН) навколо Південнокитайського моря.

Країни навколо Південнокитайського моря

" Це (перемога Росії — ред.) матиме дуже негативні наслідки для союзницьких відносин США по всьому світу", — пояснює Болтон.

Раніше "Телеграф" писав, що російський лідер Володимир Путін, відмовившись зустрітись з президентом Бразилії Лулою да Сілвою перед переговорами у Стамбулі, фактично дав ляпаса Китаю.