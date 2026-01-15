Велика біда для нас: експерт попередив про нову загрозу від "шахедів"

Росіяни тестують небезпечну технологію

Росіяни послідовно запроваджують керування дронами через Starlink. Такий підхід убезпечує їх від впливу РЕБ та допомагає точно вражати цілі.

Що треба знати:

Росіяни впроваджують керування дронами через Starlink

Вперше зафіксовано використання Starlink на БПЛА БМ-35

Система Starlink робить безпілотники невразливими для РЕБ

Військовий експерт Сергій ("Флеш") Бескрестнов повідомив, що помічено перший випадок керування через Starlink новітнім дроном БМ-35.

"Сьогодні вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через "Старлінк". До цього "Старлінк" зустрічався тільки на БПЛА "Молния", – йдеться у публікації.

Фахівець попередив, що коли полетять "Шахеди", керовані через цю систему, є лише питанням часу. Можливо, це будуть навіть не місяці, а дні.

"Це велика біда для нас. БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ", – пише "Флеш".

Частини БПЛА

Довідка: БМ-35 оснащений двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом у носовій частині фюзеляжу. Таке компонування забезпечує більшу тривалість і дальність польоту порівняно з акумуляторними дронами, а також покращує якість зображення з камери. Крім того, безпілотник має аналогову систему передачі відео, що працює в діапазоні 3,3 ГГц, і курсову камеру, завдяки чому ці БпЛА точніше збирають розвідувальні дані та ефективніше застосовуються під час обстрілів.

Нагадаємо, росіяни постійно вдосконалюють БПЛА, роблячи їх ще небезпечнішими. Ми писали про ударний дрон зі штучним інтелектом V2U, який напочатку січня влучив по промзоні Холодногірського району міста Харків. Бескрестнов вважає його загрозою майбутнього, тому що РЕБ не може його придушити.