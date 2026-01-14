Небезпека від "шахедів" тепер прямо під ногами: що відомо про "новинку" РФ (фото)

Війська РФ запускають дрони, що несуть "відкладену" небезпеку

Російські військові інженери невпинно модернізують безпілотники типу "Шахед" ("Герань-2"), щоб завдавати якнайбільшої шкоди Україні. Днями вони атакували залізницю дронами, що скидали міни з магнітними детонаторами.

Міни оснащені механізмом самоліквідації, що може нести додаткову небезпеку. Про це повідомив експерт з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"Половина Шахедів, що атакують останні дні ЖД Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг", — написав Бескрестнов.

Він закликав попередити всі служби про ризики. Також він наголосив на тому, що скоро почне спрацьовувати механізм самолоквідації мін.

"Варто пам'ятати, що ці міни через кілька днів самі ліквідуються. Тобто, скоро почне вибухати все те, що скинули 12 січня", — наголосив Бескрестнов.

Міни, що росіяни скидають з БПЛА

Що відомо про міни

Судячи з зовнішнього вигляду, це радянські міни ПТМ-3. ПТМ-3 (від рос. противотанковая мина) — радянський інженерний боєприпас, призначений для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем в момент, коли машина наїжджає або опинилася над міною.

ПТМ-3. Фото Вікіпедія

ПТМ-3 має металевий корпус, усередині якого розміщено вибухову речовину, додатковий детонатор, який є частиною конструкції міни і виконує функцію невилучення і незнешкоджуваності, а у торці корпусу розміщено основний детонатор магнітної дії, який також є частиною конструкції міни ПТМ-3.

Дія

При наїзді на міну або проїзді над міною через коливання магнітного поля відбувається спрацьовування міни. Створені в результаті вибуху кумулятивні заряди проникають всередину танка, вбиваючи екіпаж всередині або пошкоджуючи системи танка. Якщо хтось намагається зрушити міну, коли вона у бойовому положенні, вона вибухає через вплив магнітного поля Землі. Якщо ціль не виявлена, міна самознищується після закінчення періоду самоліквідації.

ПТМ-3. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в російських "шахедах" були виявлені нові моделі радіомодемів. Тепер РФ використовує пристрої різних діапазонів, що ускладнює роботу з їх подавлення.