Большая беда для нас: эксперт предупредил о новой угрозе от "шахедов"

Россияне тестируют опасную технологию

Россияне последовательно вводят управление дронами через Starlink. Такой подход предохраняет их от воздействия РЭБ и помогает точно поражать цели.

Что нужно знать:

Россияне внедряют управление дронами через Starlink

Впервые зафиксировано использование Starlink на БПЛА БМ-35

Система Starlink делает беспилотники неуязвимыми для РЭБ

Военный эксперт Сергей ("Флэш") Бескрестнов сообщил, что замечен первый случай управления через Starlink новейшим дроном БМ-35.

"Сегодня впервые зафиксирован факт управления БПЛА БМ-35 через "Старлинк". До этого "Старлинк" встречался только на БПЛА "Молния", – говорится в публикации.

Специалист предупредил, что когда полетят "шахеды", управляемые через эту систему, это только вопрос времени. Возможно, это даже будут не месяцы, а дни.

"Это большая беда для нас. БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ", — пишет "Флэш".

Части БПЛА

Справка: БМ -35 оснащен двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом в носовой части фюзеляжа. Такая компоновка обеспечивает большую продолжительность и дальность полета по сравнению с аккумуляторными дронами, а также улучшает качество изображения с камеры. Кроме того, беспилотник имеет аналоговую систему передачи видео, работающую в диапазоне 3,3 ГГц, и курсовую камеру, благодаря чему эти БПЛА точнее собирают разведывательные данные и более эффективно применяются при обстреле.

Напомним, россияне постоянно совершенствуют БПЛА, делая их еще более опасными. Мы писали об ударном дроне с искусственным интеллектом V2U, который в начале января попал по промзоне Холодногорского района города Харькова. Бескрестнов считает его угрозой будущего, потому что РЭБ не может его подавить.