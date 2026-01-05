"Шахеди" тепер можуть атакувати раптово: монітори помітили цікаву активність біля кордону

Час підльоту дронів значно скоротився

Росія почала запускати "шахеди" з нової локації всього за 35 км від кордону з Україною. Йдеться про пусковий майданчик біля селища Асовиця в Брянській області.

Що треба знати:

Збільшення кількості дронів, що атакують Чернігівщину та Сумщину обумовлено використанням нового майданчика

Час підльоту "шахедів" всього 20 хвилин

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "єРадар". Зазначається, що зафіксували пуски з нового місця у суботу, 4 січня, ввечері.

Наразі Росія почала використовувати пусковий майданчик з відносно нової локації біля селища Асовиця, що знаходиться в Брянській області. Це місце всього за 35 км від кордону з Україною. Саме з цього напрямку дрони летять на Чернігівщину та Сумщину.

Місце запуску дронів біля Асовиці на супутниковому знімку.Фото: єРадар

Місце запуску дронів біля Асовиці на карті. Фото: єРадар

Час підльоту "шахедів", які запустили біля Асовиці, — 20 хвилин. На думку моніторів, тепер питання того, як дрони майже цілодобово кружляють над Сумською та Чернігівською областях без фіксації запусків, — знято. Адже Росія почала використовував відносно новий пусковий майданчик.

