"Шахеди" тепер можуть атакувати раптово: монітори помітили цікаву активність біля кордону
-
-
Час підльоту дронів значно скоротився
Росія почала запускати "шахеди" з нової локації всього за 35 км від кордону з Україною. Йдеться про пусковий майданчик біля селища Асовиця в Брянській області.
Що треба знати:
- Збільшення кількості дронів, що атакують Чернігівщину та Сумщину обумовлено використанням нового майданчика
- Час підльоту "шахедів" всього 20 хвилин
Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "єРадар". Зазначається, що зафіксували пуски з нового місця у суботу, 4 січня, ввечері.
Наразі Росія почала використовувати пусковий майданчик з відносно нової локації біля селища Асовиця, що знаходиться в Брянській області. Це місце всього за 35 км від кордону з Україною. Саме з цього напрямку дрони летять на Чернігівщину та Сумщину.
Час підльоту "шахедів", які запустили біля Асовиці, — 20 хвилин. На думку моніторів, тепер питання того, як дрони майже цілодобово кружляють над Сумською та Чернігівською областях без фіксації запусків, — знято. Адже Росія почала використовував відносно новий пусковий майданчик.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 5 січня Росія атакувала столицю та Київщину. Зафіксовано влучання у приватну лікарню, де були пацієнти, а також приватний сектор Фастівського району. Вже відомо про двох загиблих та щонайменше чотирьох постраждалих.