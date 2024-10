Хотіла поїхати на Євробачення, а потім зникла з радарів: чим зараз займається Аїда Ніколайчук з "X-фактора"

Жінка виїхала за межі України

До переможців різних талант-шоу прикута підвищена увага публіки, адже цікаво дізнатися, як складеться їхня кар'єра. Утім, дуже часто такі артисти зникають з публічного простору. Українцям добре запам'яталась переможниця 3-го сезону співочого проєкту "X-фактор" Аїда Ніколайчук.

Виконавиця вражала своїм бездоганним вокалом як професійних суддів, так і глядачів. Жінці пророкували успішну кар'єру після шоу. Як склалась її доля — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Аїду Ніколайчук

Майбутня співачка з'явилась на світ в 1982 році в Одесі. Тяжіла до музики ще з дитинства. Після 9-го класу вступила у швейний коледж. Згодом певний час співала у хіп-хоп гурті. Працювала на різних роботах, не пов'язаних з творчістю. Зокрема, була касиром у магазині. Ходила на курси макіяжу, чим і думала займатися, але згодом все склалося інакше.

Життя Ніколайчук змінила участь у проєкті "X-фактор". Жінка брала участь у другому сезоні шоу з треком "Колискова". Деякі члени журі подумали, що Аїда співає під фонограму, тож попросили виконати її пісню акапельно. Суддів вразив чистий спів жінки та вона отримала чотири "так". Однак у тренувальному таборі Ніколайчук покинула шоу.

Попри невдачу, Ніколайчук вирішила рухатися до своєї мети та взяла участь у "Х-фактор онлайн". Вона виграла цей відбір, таким чином одразу потрапивши до тренувального табору проєкту. Ніколайчук вдалося пройти до прямих ефірів і вже там вона змагалась за перемогу з іншими учасниками. Урешті співачка потрапила у фінал та виграла шоу.

Після перемоги в шоу у 2013 році Аїда почала співпрацювати із Sony Music і випустила першу композицію та кліп "На твоей планете". Тоді ж відбувся перший сольний концерт артистки в Одесі та стала номінанткою музичної премії YUNA-2013

Далі Аїда випустила другий трек "Не обещай" та дебютний альбом "Ми під одним небом". Пробувала свої сили у Національному відборі на Євробачення-2014, однак безрезультатно.

Пізніше припинила роботу з Sony Music та презентувала треки "Музика" й "Два неба". У 2016 році Ніколайчук ще раз намагалась пройти на Євробачення, утім, не вдалося. Тоді артистка вирішила взяти творчу паузу.

Де зараз Аїда Ніколайчук

Після початку повномасштабного вторгнення співачка засудила Росію та поширювала дописи про злочини країни-агресорки. Також вона закликала донатити на українську армію. Згодом вперше за тривалий час випустила нові треки "Нікотин", "Ліхтар", "Наодині", "Ми ніколи не здамося".

Фото з інстаграму Аїди Ніколайчук

У 2023 році Аїда переїхала до США. На одному з роликів помітно, що жінка тримає пензлик і наносить грим, тому можна припустити, що вона працює в США візажисткою. Адже ще до участі в "X-факторі" Аїда проходила курси з макіяжу.

Також цікаво, що в США жінка вийшла заміж втретє. Її обранцем став голлівудський каскадер Даніело Лосісеро. Пара відсвяткувала одруження в колі найближчих друзів.

Фото з інстаграму Аїди Ніколайчук

Фото з інстаграму Аїди Ніколайчук

Також відомо, що співачка має сина від першого шлюбу, який залишився в Україні. До цього виконавиця мала стосунки з білоруським мотогонником Микитою Подольським, але за кілька років розірвали шлюб.

Фото з інстаграму Аїди Ніколайчук

У США Ніколайчук також стала учасницею гібридної гри під назвою Arcade Show Tonight. Також українка долучалась до створення короткого фільму After Her, який зібрав чимало престижних нагород, зокрема Dublin International Film Awards, New York International Film Festival, Los Angeles Action Film Festival.

Також жінка періодично ділиться з шанувальниками своїми фото. Помітно, що співачка ретельно слідкує за своєю зовнішністю, адже має чудовий вигляд.

Фото з інстаграму Аїди Ніколайчук

Фото з інстаграму Аїди Ніколайчук

Фото з інстаграму Аїди Ніколайчук

