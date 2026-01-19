Ціни обвалились: що продають з великими знижками в Сільпо сьогодні

Товарам ріжуть ціни відразу з кількох причин

Українці у супермаркетах можуть економити понад 50 відсотків, знаючи про акційні пропозиції, які регулярно оновлюються у великих мережах. Чималі знижки, зокрема, часто влаштовує Сільпо.

"Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі Сільпо, які 19 січня можна придбати з вигідною знижкою.

Сир Philadelphia із зеленню — 119 гривень замість 229 (знижка 48%)

Сир "Ферма" Голландський у брикеті — 69 гривень замість 129 (знижка 46%)

Молота кава Ambassador Premium (225г.) — 192 гривні замість 319 (знижка 40%)

Молочний шоколад Toblerone – 79 гривень замість 144 (знижка 44%)

Овочева суміш "Премія" заморожена (400г.) — 39 гривень замість 72 (знижка 45%)

Капсули для прання ProWash — 229 гривень замість 599 (знижка 62%)

Пельмені "Три ведмеді" — 74 гривні замість 127 (знижка 41%)

Вершки "Селянське" (500 мл.) — 49 гривень замість 80 (знижка 38%)

Майонез "Щедро" (500 мл.) — 79 гривень замість 119 (знижка 33%)

Крабові палички "Водний світ" (500г.) — 149 замість 219 (32%)

Знижки у Сільпо. Фото — скріншот

Чому товари продають із знижкою?

Як пише novyny.live, деякі споживачі можуть помилково вважати, що акційні пропозиції доступні лише для товарів, термін придатності яких добігає кінця. Проте продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

