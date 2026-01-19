Цены рухнули: что продают с большими скидками в Сильпо сегодня

Товарам режут цены сразу по нескольким причинам

Украинцы в супермаркетах могут экономить более 50 процентов, зная об акционных предложениях, которые регулярно обновляются в крупных сетях. Большие скидки, в частности, часто устраивает Сильпо.

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети Сильпо, которые 19 января можно приобрести по выгодной скидке.

Сыр Philadelphia с зеленью — 119 гривен вместо 229 (скидка 48%)

Сыр "Ферма" Голландский в брикете — 69 гривен вместо 129 (скидка 46%)

Молотый кофе Ambassador Premium (225 г.) — 192 гривны вместо 319 (скидка 40%)

Молочный шоколад Toblerone — 79 гривен вместо 144 (скидка 44%)

Овощная смесь "Премия" замороженная (400 г.) — 39 гривен вместо 72 (скидка 45%)

Капсулы для стирки ProWash — 229 гривен вместо 599 (скидка 62%)

Пельмени "Три медведя" — 74 гривны вместо 127 (скидка 41%)

Cливки "Селянське" (500 мл.) — 49 гривен вместо 80 (скидка 38%)

Майонез "Щедро" (500 мл.) — 79 гривен вместо 119 (скидка 33%)

Крабовые палочки "Водный мир" (500г.) — 149 вместо 219 (32%)

Скидки в Сильпо. Фото - скриншот

Почему товары продают со скидкой?

Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.

