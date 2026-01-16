"Як можна робити таке г...": на ковбасу популярного бренду поскаржилися в мережі, але виявилося не все так просто

Такий продукт небажано вживати

Українка придбала у супермаркеті ковбасу від відомого бренду та засмутилася її якістю. Однак, як виявилося, все не так просто і виробник може бути ні при чому.

Про це покупниця розповіла у соціальних мережах. Йдеться про молочну ковбасу від компанії "Алан". За словами жінки, вона придбала пів кілограми цього виробу, а коли прийшла додому — засмутилася.

Хоча покупка не виходила за межі термінів придатності на ній утворилася слиз. Через це авторка посту зробила висновок, що продукція виробника може бути неякісною.

"По термінах все добре, а в середині ковбаса вся в слизу. От як можна робити таке г**но за майже 500 грн/кг. І тут справа не в умовах зберігання магазину, більш ніж впевнена, а саме в товарі. Гидота", — пише дівчина.

Однак у коментарях жінці порадили не поспішати з висновками про виробника та пояснили чому. Як стверджує одна із коментаторів, яка представилася харчовим технологом, слиз на ковбасі — це типова ознака неправильного зберігання.

"Початковими проявами того якраз і є слиз, який виробляють бактерії, коли продукт зберігається при температурі більше ніж 4-6 градусів", — пояснила вона.

Підтвердження словами коментаторки "Телеграф" знайшов і в інших джерелах. Так, наприклад, ще у 2009 році голова правління Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Максим Папуша розповідав "Фактам", що липкість, слизовість м’ясного продукту — ознака того, що на ньому почали розмножуватися бактерії групи кишкової палички.

"Щоб отримати розлад шлунка, таку ковбасу навіть їсти не обов’язково. Достатньо потримати її в руці, а потім узятись за інші продукти", — стверджував експерт.

