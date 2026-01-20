Тепер дістануть до Вінниці? Росіяни могли застосувати по Україні новий "Іскандер-І" (фото)

Офіційної інформації щодо цього поки немає

В ніч на вівторок, 20 січня Росія запустила балістичну ракету на Вінницю. Це міг бути "Іскандер" зі збільшеною дальністю польоту.

Про те, що ворог запустив балістику на Вінницю, повідомили Повітряні Сили України. Моніторингові канали писали, що ймовірно то був "Іскандер-І".

За даними моніторингових груп, ракета мала пролетіти близько 600 км, тому про новітні зразки ракет говорити зарано (така інформація поширилася у мережі). Ймовірно, це був "Іскандер" збільшеної дальності або його аналог. Проте можна констатувати, що тепер для Вінниці також актуальна загроза балістики.

На цей варіант вказує й те, що ракети йшли на тих самих висотах, що й "Іскандер". При цьому інформації про вибухи — не було. Остаточних даних по дальності ракет ще немає.

Що відомо про "Іскандер"

РК "Іскандер"

Це — балістична ракета малої дальності, розроблена в Росії. Основне призначення – знищення наземних цілей, таких як командні пункти, пускові установки ракет, аеродроми, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти. Наразі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер" Росія активно використовує для ударів по території України.

Що відомо про ракету "Іскандер"

Є кілька типів таких ракет: балістичні "Іскандер", "Іскандер-М", "Іскандер-Е", крилаті "Іскандер-К". Найчастіше по Україні ворог б'є ракетами "Іскандер-М" (балістичні) та "Іскандер-К" (крилаті).

РК "Іскандер" - характеристики

РФ створила новий "Іскандер І"

Проте наприкінці минулого року з'явилася інформація, що Росія створила "Іскандер" із дальністю удару до 800-1000 кілометрів. Це було зроблено в обхід домовленостей РФ зі США про ліквідацію цілого класу озброєнь, передбачених Договором про РСМД.

Відстань, на яку може бити новий "Іскандер" по Україні

Скільки кілометрів між Вінницею та кордоном з РФ

Найчастіше Росія запускає "Іскандери" або з прикордонних областей (Курська, Бєлгородська, Брянська) або з території окупованого Криму. Минулої ночі ПС писали, що балістика рухалася з півночі. Якщо пуски були з Курської області, ракети мали пролетіти понад 612 кілометрів.

Відстань по прямій між Курською областтю РФ та Вінницею

