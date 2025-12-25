Новий "Іскандер" із дальністю 1000 км — міф чи реальність? Аналітик дав чітку відповідь

Росіяни в черговий раз довели, що не дотримуються підписаних угод

Нова російська ракета "Іскандер М" із дальністю удару до 800-1000 кілометрів була створена в РФ в обхід домовленостей із американцями про ліквідацію цілого класу озброєнь, передбаченої Договором про РСМД.

Що потрібно знати:

Договір РСМД забороняв створення ракет із дальністю 500-1000

Модернізовані "Іскандери М" — це насправді "Іскандер 1000"

Північні корейці створили копію "Іскандера 1000"

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, коли у грудні 1987-го лідери СРСР та США Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписали Договір про ліквідацію ракет середньої (1000—5500 км) та меншої дальності (500-1000 км), він передбачав, що балістичні та крилаті ракети з дальністю удару понад 500 км ніхто не розробляє. Однак росіяни одразу почали розробляти нові ракети, покликані замінити знищувані за умовами Договору про РСМД.

— Американці знищували "Томагавки" наземного і повітряного базування, — системи і самі установки. І фактично з того моменту росіяни почали думати про те, що потім стало "Іскандером". Вони закладали в цю ракету можливості її подальшої модернізації, адже невідомо, що буде з Договором РСМД, як будуть його виконувати, — каже аналітик.

Він припустив, ще вже тоді була закладена можливість суттєвого збільшення дальності цієї ракети, бо за масо-габаритними характеристиками вона цілком підходить для того, щоб бити на відстань до 1000 км.

— І тому росіяни почали називати цю версію вже не "Іскандер М", а "Іскандер 1000". А з іншого боку, північно-корейська KN-23 — цеє трохи спрощена копія "Іскандера", бо корейська промисловість не могла виробляти її так точно, як це робили росіяни (трохи інші кабелі лежать, трохи по-іншому розроблені фланці). Не принципово. Головне, — що це та ж сама ракета. Північні корейці не були обмежені договором РСМД-2 і одразу KN-23 запустили як ракету, яка може пуляти на 850 км вже зараз. Це ще без якихось суттєвих доробок.

І тому я не бачу нічого нового в тому, що є ракета, яка називається зараз "Іскандер 1000" підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко в коментарі "Телеграфу" також заявив, з технічного погляду така модифікація виглядає вкрай малореалістичною.