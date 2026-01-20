Теперь достанут до Винницы? Россияне могли применить по Украине новый "Искандер-І" (фото)

Официальной информации на этот счет пока нет

В ночь на вторник, 20 января, Россия запустила баллистическую ракету на Винницу. Это мог быть "Искандер" с увеличенной дальностью полета.

О том, что враг запустил баллистику в Винницу, сообщили Воздушные Силы Украины. Мониторинговые каналы писали, что вероятно это был "Искандер-І".

По данным мониторинговых групп, ракета должна была пролететь около 600 км, поэтому о новых образцах ракет говорить рано (такая информация распространилась в сети). Вероятно, это был "Искандер" увеличенной дальности или его аналог. Тем не менее, можно констатировать, что теперь для Винницы также актуальна угроза баллистики.

На этот вариант указывает и то, что ракеты шли на тех же высотах, что и "Искандер". При этом информации о взрывах не было. Окончательных данных по дальности ракет еще нет.

Что известно об "Искандере"

РК "Искандер"

Это баллистическая ракета малой дальности, разработанная в России. Основное предназначение – уничтожение наземных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, аэродромы, склады боеприпасов и другие важные объекты. Пока оперативно-тактический комплекс "Искандер" Россия активно использует для ударов по территории Украины.

Что известно о ракете "Искандер"

Есть несколько типов таких ракет: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Е", крылатые "Искандер-К". Чаще по Украине враг бьет ракетами "Искандер-М" (баллистические) и "Искандер-К" (крылатые).

РК "Искандер" — характеристики

РФ создала новый "Искандер І"

Однако в конце прошлого года появилась информация о том, что Россия создала "Искандер" с дальностью удара до 800-1000 километров. Это было сделано в обход договоренностей РФ из США о ликвидации целого класса вооружений, предусмотренных Договором о РСМД.

Расстояние, на которое может бить новый "Искандер" по Украине

Сколько километров между Винницей и границей с РФ

Чаще Россия запускает "Искандеры" либо из приграничных областей (Курская, Белгородская, Брянская) либо с территории оккупированного Крыма. Прошлой ночью ВС писали, что баллистика двигалась с севера. Если пуски были из Курской области, ракеты должны были пролететь более 612 километров.

Расстояние по прямой между Курской областью РФ и Винницей

Напомним, авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал, что известно об "Искандере" с повышенной дальностью полета.