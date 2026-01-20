Помер засновник видавництва "Наш формат". Чим він встиг прославитися (фото)

Про дату і місце прощання повідомлять згодом

Зранку 20 січня помер засновник "Нашого Формату" і громадської організації "Реформація" Владислав Кириченко. Чоловік мав важке онкологічне захворювання.

Про це повідомили у соцмережах видавництва "Наш Формат". Відомо, що Кириченку було 57 років.

"Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і для країни в цілому", — йдеться у повідомленні.

Кириченка називають людиною, яка формувала інтелектуальний та громадянський ландшафт сучасної України. Дату і місце прощання повідомлять пізніше.

Владислав Кириченко

Що відомо про Владислава Кириченка

Він народився 1 листопада 1968 року в Горлівці. Закінчив біологічний факультет МДУ ім. М. Ломоносова (1992) та здобув ступінь MBA у Вищій школі економіки у 2005 році в Москві.

У 2006 році викупив аудіовидавництво "Книга вголос" і перейменував його на "Наш Формат". Випустив близько 200 українських аудіокниг. Наразі це одне з найвідоміших українських видавництв.

У 2007 створив Український науковий клуб, що гуртує вітчизняних вчених світового рівня.

У 2023 році Кириченко отримав відзнаку "Сталевий Хрест" від екс-головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За словами Кириченка, цю нагороду було присуджено "Нашому Формату" та ГО "Реформація" за створення сайтів для військових медиків і видання книжок для ЗСУ.

