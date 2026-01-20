Умер основатель издательства "Наш формат". Чем он успел прославиться (фото)

О дате и месте прощания сообщат позже

Утром 20 января скончался основатель "Нашего Формата" и общественной организации "Реформация" Владислав Кириченко. У мужчины было тяжелое онкологическое заболевание.

Об этом сообщили в соцсетях издательства "Наш Формат". Известно, что Кириченко было 57 лет.

"Это неописуемая потеря для всей команды издательства, семьи, друзей, близких и для страны в целом", — говорится в сообщении.

Кириченко называют человеком, который формировал интеллектуальный и гражданский ландшафт современной Украины. Дату и место прощания сообщат позже.

Владислав Кириченко

Что известно о Владиславе Кириченко

Он родился 1 ноября 1968 в Горловке. Окончил биологический факультет МГУ им. М. Ломоносова (1992) и получил степень MBA в Высшей школе экономики в 2005 году в Москве.

В 2006 году выкупил аудиоиздательство "Книга вслух" и переименовал его в "Наш Формат". Выпустил около 200 украинских аудиокниг. Сейчас это одно из самых известных украинских издательств.

В 2007 создал Украинский научный клуб, сплачивающий отечественных ученых мирового уровня.

В 2023 году Кириченко получил отличие "Стальной Крест" от экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По словам Кириченко, эта награда была присуждена "Нашему Формату" и ОО "Реформация" за создание сайтов для военных медиков и издание книг для ВСУ.

