NAUDI провела демонстрацію дистанційного управління НРК та бойових БпЛА для польської делегації

У межах виставки UMEX 2026 в Абу-Дабі (ОАЕ) на стенді NAUDI відбулися важливі дипломатично-військові зустрічі. Експозицію українських оборонних компаній відвідала делегація Республіки Польща на чолі з керівником Сил безпілотних систем Польщі.

Під час візиту польській стороні було презентовано останні та найбільш ефективні зразки українських безпілотних і роботизованих рішень, які довели свою результативність у реальних бойових умовах. Окрему увагу приділили практичним можливостям сучасних систем — зокрема, в режимі реального часу було продемонстровано дистанційне керування безпілотним наземним роботизованим комплексом та ударним безпілотним бомбером безпосередньо з території ОАЕ.

Також для польської делегації було проведено презентацію рішень провідних українських компаній у сфері безпілотних технологій — Ukrspecsystems та Українська Бронетехніка із детальним оглядом технічних характеристик, бойового досвіду та потенціалу застосування представлених виробів.

Участь NAUDI в UMEX 2026 спрямована на посилення міжнародної присутності українських виробників, розвиток експортного потенціалу та розширення стратегічної співпраці у сфері безпілотних і автономних технологій.