NAUDI провела демонстрацию дистанционного управления НРК и боевых БПЛА для польской делегации

В рамках выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) на стенде NAUDI прошли важные дипломатично-военные встречи. Экспозицию украинских оборонных компаний посетила делегация Республики Польша во главе с руководителем сил беспилотных систем Польши.

Во время визита польской стороне были представлены последние и наиболее эффективные образцы украинских беспилотных и роботизированных решений, доказавших свою результативность в реальных боевых условиях. Отдельное внимание было уделено практическим возможностям современных систем — в частности, в режиме реального времени было продемонстрировано дистанционное управление беспилотным наземным роботизированным комплексом и ударным беспилотным бомбером непосредственно на территории ОАЭ.

Также для польской делегации была проведена презентация решений ведущих украинских компаний в сфере беспилотных технологий — Ukrspecsystems и Украинская Бронетехника с подробным обзором технических характеристик, боевого опыта и потенциала применения представленных изделий.

Участие NAUDI в UMEX 2026 направлено на усиление международного присутствия украинских производителей, развитие экспортного потенциала и расширение стратегического сотрудничества в сфере беспилотных и автономных технологий.