"Українка" з бомбардувальниками ворога: звідки у російської військової бази така назва

Денис Подставной
Україна та "Зелений Клин"
Україна та "Зелений Клин". Фото Колаж "Телеграфу"

На перший погляд, російську військову базу не може нічого пов’язувати з Україною.

Один з російських військових аеродромів, на якому базується стратегічна авіація, має назву — «Українка». Як виявилося, причина походження не є військовою, а історичною.

"Телеграф" розповідає про те, чому росіяни назвали свою військову базу "Українкою".

На перший погляд, цю базу не може нічого пов’язувати з Україною, адже вона знаходиться аж за 6 тисяч кілометрів від українського кордону. Однак коріння назви сягають набагато глибше в історію і в сучасних реаліях набувають жахливого відтінку. Насправді авіабаза має назву, що походить від українських переселенців, чиї нащадки сьогодні змушені спостерігати, як з цього аеродрому злітають літаки для ударів по їхній історичній Батьківщині.

Аеродром Українка
Аеродром Українка. Фото — Вікіпедія

Історія:

За часів Російської імперії влада активно заохочувала колонізацію Далекого Сходу: безкоштовні наділи, пільги, звільнення від податків, допомогу з переїздом. І українці стали однією з головних рушійних сил цієї експансії — для сотень тисяч українських селян, це був шанс на землю та виживання. На Далекий Схід їхали цілими громадами — із Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Харківщини. Вони селилися компактно, зберігали мову, традиції, називали села знайомими іменами: Українка, Чернігівка, Полтавка, Київка.

На початку ХХ століття українці складали до 60-70% сільського населення окремих районів Примор’я та Амурщини. У деяких місцевостях українська мова звучала частіше за російську, а побут, пісні та обряди майже не відрізнялися від тих, що були за тисячі кілометрів — на Наддніпрянщині.

Аеродром Українка на карті
Аеродром Українка на карті

Підсумок:

Назва аеродрому не є випадковим збігом чи радянською вигадкою. Назва "Українка" походить не від військової символіки, а від історії заселення регіону.

Поруч із аеродромом розташоване село Українка у Серишівському районі. Його започаткували українські переселенці ще за часів Російської імперії — частина великої хвилі міграції українців на Далекий Схід, який тоді називали Зеленим Клином.

Порівняння розмірів Зеленого Клина з Україною
Бомбардувальник Ту-95
Бомбардувальник Ту-95, який може базуватися на аеродромі Українка

