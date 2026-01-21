На первый взгляд российскую военную базу не может ничего связывать с Украиной

Один из российских военных аэродромом, на котором базируется стратегическая авиация, имеет говорящее название — "Украинка". Как оказалось, причина происхождения является не военной, а исторической.

"Телеграф" рассказывает о том, почему россияне назвали свою военную базу "Украинкой".

На первый взгляд эту базу не может ничего связывать с Украиной, ведь она находится аж за 6 тысяч километров от украинской границы. Однако корни названия уходят гораздо глубже в историю и в современных реалиях приобретают жуткий оттенок. На самом деле авиабаза носит название, происходящее от украинских переселенцев, чьи потомки сегодня вынуждены наблюдать, как с этого аэродрома взлетают самолеты для ударов по их исторической Родине.

Аэродром Украинка. Фото - Википедия

История:

Во времена Российской империи власти активно поощряли колонизацию Дальнего Востока: бесплатные наделы, льготы, освобождение от налогов, помощь с переездом. И украинцы стали одной из главных движущих сил этой экспансии — для сотен тысяч украинских крестьян, это был шанс на землю и выживание. На Дальний Восток ехали целыми общинами — с Полтавщины, Черниговщины, Киевщины, Харьковщины. Они селились компактно, сохраняли язык, традиции, называли села знакомыми именами: Украинка, Черниговка, Полтавка, Киевка.

В начале ХХ века украинцы составляли до 60-70% сельского населения отдельных районов Приморья и Амурщины. В некоторых местностях украинский язык звучал чаще русского, а быт, песни и обряды почти не отличались от тех, что были за тысячи километров — на Приднепровье.

Аэродром Украинка на карте

Итог:

Название аэродрома не является случайным совпадением или советской выдумкой. Название "Украинка" происходит не от военной символики, а от истории заселения региона.

Рядом с аэродромом расположено село Украинка в Серишевском районе. Его основали украинские переселенцы еще во времена Российской империи — часть большой волны миграции украинцев на Дальний Восток, который тогда называли Зеленым Клином.

Сравнение размеров Зеленого Клина с Украиной

Бомбардировщик Ту-95, который может базироваться на аэродроме Украинка

