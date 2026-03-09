Великдень без кредитів: як в магазинах не залишити всю зарплату перед святом

Всього 5 правил і ви заощадите значну суму грошей

У 2026 році Великдень в Україні буде 5 квітня — католиків та 12 квітня у православних. Це час затишку, сімейних обідів та традицій, проте для багатьох він стає джерелом серйозного фінансового стресу. Святкові вітрини, переповнені шоколадними зайцями та "вигідними" пропозиціями, майстерно грають на наших емоціях.

"Телеграф", посилаючись на видання nlc.hu підготувало поради. Вони допоможуть зберегти сімейний бюджет без шкоди для свята.

Чому ми витрачаємо більше

Головна зброя ритейлерів — емоційний маркетинг. Магазини створюють ілюзію, що турбота про близьких прямо пропорційна кількості куплених делікатесів та подарунків. Ми часто купуємо речі лише тому, що вони "на акції", не замислюючись, чи справді вони нам потрібні. Крім того, соціальні мережі (Instagram, Pinterest) задають планку "ідеального свята", змушуючи нас витрачатися на дорогий декор та брендовий одяг заради гарного кадру.

Як заощадити

Складіть чіткий бюджет за категоріями. Розділіть витрати на чотири групи: продукти (шинка, яйця, паска), подарунки, декор та частування для гостей. Встановіть ліміт для кожної категорії і не виходьте за нього.

Меню — це не змагання. Часто ми готуємо значно більше, ніж можемо з'їсти, що призводить до псування продуктів. Оцініть реальну кількість гостей і зробіть ставку на якість, а не на кількість страв.

Креатив замість покупок. Новий декор щороку — це зайві витрати. Використовуйте природні матеріали (гілочки верби, весняні квіти) та залучіть дітей до виготовлення прикрас власноруч. Це не лише дешевше, а й створює особливу атмосферу.

Даруйте враження, а не пластик. Замість дорогих іграшок, про які дитина забуде через тиждень, організуйте спільний пошук крашанок у саду або випікання печива. Такі спогади цінуються значно більше.

Метод "конверта". Якщо ви схильні до імпульсивних покупок, зніміть готівку на свято. Коли гроші в конверті закінчаться — шопінг припиняється. Це допомагає наочно бачити межу своїх можливостей.

