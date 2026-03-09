Посадіть ці квіти у березні, щоб милуватись ними вже у червні

Варто врахувати сприятливі дні для посадки

За вікном ще панує мінлива березнева прохолода, але досвідчені садівники вже знають, що саме зараз вирішується доля їх клумби на подвірʼї. Що ж посадити у відкритий ґрунт, аби на початку літа милуватися красивими квітами?

До списку увійшло 4 видів квіток.

Секрет раннього цвітіння

Більшість рослин, які ми звикли бачити у липні, зазвичай потребують багато часу на розкачку. Проте існує "швидка допомога" для саду — квіти, які мають короткий вегетаційний період. Якщо посіяти їх на розсаду або у відкритий ґрунт (за умови сприятливої погоди) саме в березні, вони встигнуть зміцніти та розкрити перші бутони вже до перших чисел червня.

Хто стане зіркою вашого червня

Петунія — беззаперечна королева терас. Посіяна в березні на розсаду, вона перетворить ваші кашпо на пишні хмари кольору якраз до початку літніх вечорів.

Чорнобривці — справжні спринтери. Ранній посів дозволяє їм сформувати міцні кущі, які почнуть золотитися, щойно сонце почне припікати по-червневому.

Левкой (Маттіола) окрім візуальної краси, подарує вашому саду неймовірний аромат. Березнева посадка гарантує, що червневі ночі будуть наповнені її солодкими пахощами.

Вербена та Аліссум — ідеальні для тих, хто любить "квіткові килими". Вони швидко заповнюють простір і починають радувати дрібними, але численними квітами дуже рано.

Квіти, які можна посадити у березні

Але варто памʼятати, що у березні має бути світло та тепло. Оскільки світловий день ще недостатньо довгий, розсада на підвіконнях буде вдячна за додаткове освітлення. А якщо ви плануєте сіяти прямо в сад, не забудьте про "ковдру" — тимчасове укриття агроволокном захистить ніжні паростки від підступних нічних заморозків.

Зверніть увагу, щоб червневе цвітіння та перший врожай стали реальністю, важливо враховувати не лише ентузіазм, а й астрономічні цикли. Досвідчені господарі знають, що фази Місяця безпосередньо впливають на рух соків у рослинах, тому посівний календар на березень 2026 року стає незамінною дорожньою картою. Він допомагає визначити дні, коли енергія природи сприяє швидкому проростанню насіння та зміцненню кореневої системи.

Посівний календар березень 2026. Інфографіка "Телеграфу"

Згідно з календарем, початок та середина березня ідеально підходять для роботи з розсадою квітів, таких як айстри (1–3, 7–8, 15–16 березня) та чорнобривці (7–8, 15–16 березня). Умовні позначення в календарі підказують:

Зелені дні (наприклад, 5, 8–9, 12–13 березня) — найбільш сприятливі для активних робіт;

Жовті дні — нейтральні, придатні для догляду, але не для ключових посадок;

— нейтральні, придатні для догляду, але не для ключових посадок; Сірі дні — періоди спокою, коли рослини краще не турбувати.

