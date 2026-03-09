Посадіть ці квіти у березні, щоб милуватись ними вже у червні
Варто врахувати сприятливі дні для посадки
За вікном ще панує мінлива березнева прохолода, але досвідчені садівники вже знають, що саме зараз вирішується доля їх клумби на подвірʼї. Що ж посадити у відкритий ґрунт, аби на початку літа милуватися красивими квітами?
Про це розповість "Телеграф". До списку увійшло 4 видів квіток.
Секрет раннього цвітіння
Більшість рослин, які ми звикли бачити у липні, зазвичай потребують багато часу на розкачку. Проте існує "швидка допомога" для саду — квіти, які мають короткий вегетаційний період. Якщо посіяти їх на розсаду або у відкритий ґрунт (за умови сприятливої погоди) саме в березні, вони встигнуть зміцніти та розкрити перші бутони вже до перших чисел червня.
Хто стане зіркою вашого червня
- Петунія — беззаперечна королева терас. Посіяна в березні на розсаду, вона перетворить ваші кашпо на пишні хмари кольору якраз до початку літніх вечорів.
- Чорнобривці — справжні спринтери. Ранній посів дозволяє їм сформувати міцні кущі, які почнуть золотитися, щойно сонце почне припікати по-червневому.
- Левкой (Маттіола) окрім візуальної краси, подарує вашому саду неймовірний аромат. Березнева посадка гарантує, що червневі ночі будуть наповнені її солодкими пахощами.
- Вербена та Аліссум — ідеальні для тих, хто любить "квіткові килими". Вони швидко заповнюють простір і починають радувати дрібними, але численними квітами дуже рано.
Але варто памʼятати, що у березні має бути світло та тепло. Оскільки світловий день ще недостатньо довгий, розсада на підвіконнях буде вдячна за додаткове освітлення. А якщо ви плануєте сіяти прямо в сад, не забудьте про "ковдру" — тимчасове укриття агроволокном захистить ніжні паростки від підступних нічних заморозків.
Зверніть увагу, щоб червневе цвітіння та перший врожай стали реальністю, важливо враховувати не лише ентузіазм, а й астрономічні цикли. Досвідчені господарі знають, що фази Місяця безпосередньо впливають на рух соків у рослинах, тому посівний календар на березень 2026 року стає незамінною дорожньою картою. Він допомагає визначити дні, коли енергія природи сприяє швидкому проростанню насіння та зміцненню кореневої системи.
Згідно з календарем, початок та середина березня ідеально підходять для роботи з розсадою квітів, таких як айстри (1–3, 7–8, 15–16 березня) та чорнобривці (7–8, 15–16 березня). Умовні позначення в календарі підказують:
- Зелені дні (наприклад, 5, 8–9, 12–13 березня) — найбільш сприятливі для активних робіт;
- Жовті дні — нейтральні, придатні для догляду, але не для ключових посадок;
- Сірі дні — періоди спокою, коли рослини краще не турбувати.
Раніше "Телеграф" писав про помилку городників, яка знижує якість врожаю ще до посіву.