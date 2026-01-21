Ексзаступник голови ОП Шурма засвітився у справі на 141 млн: що про нього відомо та де він зараз

Зараз, за наявними даними, колишній посадовець перебуває у Європі

НАБУ і САП викрили схему розкрадання грошей, призначених для виплат за "зеленим" тарифом. Заробляли на цьому комерційні енергогенеруючі підприємства на тимчасово окупованій території Запорізької області. Серед підозрюваних — ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Що треба знати:

Шурма з братом отримували гроші за електроенергію за "зеленим тарифом", яка не поступала у систему України

Раніше цей факт викрили розслідчвачі Bihus.info

Зараз і колишній заступник керівника ОП і його брат, щі фігурує у справі — за кордоном

Що встановило НАБУ

Про викриття повідомляє НАБУ, не називаючи імен фігурантів. Проте там заявили, що у справі дев’ять підозрюваних. Серед них – ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

Загальна сума збитків – 141,3 млн гривень. За даними нардепа Ярослава Железняка ексзаступник глави ОП, що фігурує у справі — Ростислав Шурма.

За даними НАБУ, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради з братом (ймовірно, Ростислав Шурма та його брат Олег, — ред.) взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. Вони збудували на території Василівського району Запорізької області сонячні електростанції та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України. Їх було пошкоджено, персонал евакуювали.

Проте підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом. Фактично ж електроенергія не надходила до енергосистеми України. Отримані гроші фігуранти виводили через пов’язані компанії.

Ростислав Шурма — що про нього відомо

З 2012 по 2019 роки Шурма був генеральним директором заводу "Запоріжсталь". У 2019 році він балотувався до Верховної ради від "Опозиційного блоку".

Ростислав Шурма

У листопаді 2021 року Ростислав Шурма став заступником керівника Офісу президента України. У команді президента він відповідав за економічний та енергетичний блоки.

Журналісти-розслідувачі Bihus.info встановили, що до літа 2023 Україна продовжувала платити за електроенергію за так званим "зеленим тарифом" сонячним станціям, що опинилися на окупованій території. Серед них були об’єкти, пов’язані з братом заступника глави ОП та колишнім підлеглим Шурми. За справу взялося НАБУ.

Ростислав Шурма залишався на посаді ще рік після того, як завдяки журналістам стало відомо про можливі збитки державному підприємству. Президент України Володимир Зеленський звільнив Шурму лише у вересні 2024 року. Станом на вересень 2025-го експосадовець проживав у Німеччині. А його брат – у Австрії, яка не екстрадує підозрюваних.

Як розповідав "Телеграф", журналісти-розслідувачі зібрали 10 важливих фактів, відомих про Шурму ще з часів роботи на комбінаті "Запоріжсталь".