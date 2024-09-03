Зеленський був проти: стало відомо, чому Шурма йде з Офісу президента

Зеленський був проти цього рішення

Заступник голови Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма вирішив залишити посаду. Про це повідомили джерела "Телеграфу". У команді президента він відповідає за економічний та енергетичний блоки.

Головна причина — конфлікт із представниками американської влади. Джерело, наближене до Шурми, розповідає про нещодавню зустріч чиновника в посольстві США. Там, зокрема, незадоволені, що заступник голови ОП не прислухається до експертів, яких радять американці.

"Неодноразово щодо Шурми у президента запитували Салліван і Блінкен. Але президент на це не реагував, бо він не схильний когось звільняти через претензії посольства", — згадує співрозмовник.

Останньою краплею для Шурми став прямий натяк від американців, що в нього та його родини можуть бути проблеми: "У брата [Олега Шурми] є бізнес, гроші на європейських ринках. Тому американці попередили, що його сім’я може опинитись під санкціями".

Олег Шурма свого часу став фігурантом журналістського розслідування про отримання коштів за "зеленим" тарифом за електроенергію, яка була вироблена СЕС на окупованій території півдня, і не поставлялась в енергомережу України.

Також джерела "Телеграфу" на енергетичному ринку розповіли, що заступник голови ОП разом із міністром енергетики Германом Галущенком брав активну участь у кампанії щодо звільнення голови Укренерго Володимира Кудрицького. В оточенні політика цю інформацію спростовують. Але Кудрицького таки звільнили.

Після згаданої зустрічі в посольстві Шурма сказав президенту, що хоче звільнитись. Зеленський рекомендував не реагувати на погрози партнерів та підтримав члена своєї команди. Втім, Шурма вирішив, що для нього важливіше родина та бізнес, куди він хоче повернутись.

За інформацією джерел, на його місце розглядають Олександра Камишіна, міністра з питань стратегічних галузей промисловості. В ОП "Телеграфу" розповіли, що поки ведуться перемовини. В оточенні самого міністра наразі не підтверджують цю інформацію.

Раніше "Телеграф" також писав, що Шурма підставив Шмигаля ідеєю про скасування готівки. Так вважає політолог Мар’ян Ощановський.