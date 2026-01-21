Экс-замглавы ОП Шурма засветился по делу на 141 млн: что о нем известно и где он сейчас

Сейчас, по имеющимся данным, бывший чиновник находится в Европе

НАБУ и САП разоблачили схему хищения денег, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу. Зарабатывали на этом коммерческие энергогенерирующие предприятия на временно оккупированной территории Запорожской области. Среди подозреваемых — экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Что нужно знать:

Шурма с братом получали деньги за электроэнергию по "зеленому тарифу", которая не поступала в систему Украины

Ранее этот факт разоблачили расследователи Bihus.info

Сейчас и бывший заместитель руководителя ОП и его брат, фигурирующий в деле — за границей

Что установило НАБУ

О разоблачении сообщает НАБУ, не называя имен фигурантов. Однако там заявили, что в деле девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бівшего должностного лица, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".

Общая сумма ущерба – 141,3 млн гривен. По данным нардепа Ярослава Железняка, экс-заместитель главы ОП, фигурирующий по делу — Ростислав Шурма.

По данным НАБУ, в 2019–2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета с братом (вероятно, Ростислав Шурма и его брат Олег — ред.) взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. Они построили на территории Васильевского района Запорожской области солнечные электростанции и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

После оккупации части Запорожской области солнечные электростанции лишились связи с Объединенной энергетической системой Украины. Они были повреждены, персонал эвакуирован.

Однако подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу. Фактически же электроэнергия не поступала в энергосистему Украины. Вырученные деньги фигуранты выводили через связанные компании.

Ростислав Шурма — что о нем известно

С 2012 по 2019 годы Шурма являлся генеральным директором завода "Запорожсталь". В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от "Оппозиционного блока".

Ростислав Шурма

В ноябре 2021 Ростислав Шурма стал заместителем руководителя Офиса президента Украины. В команде президента он отвечал за экономический и энергетический блоки.

Журналисты-расследователи Bihus.info установили, что до лета 2023 г. Украина продолжала платить за электроэнергию по так называемому "зеленому тарифу" солнечным станциям, оказавшимся на оккупированной территории. Среди них были объекты, связанные с братом замглавы ОП и бывшим подчиненным Шурмы. За дело взялось НАБУ.

Ростислав Шурма оставался в должности еще год после того, как благодаря журналистам стало известно о возможных убытках государственному предприятию. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Шурму только в сентябре 2024 года. По состоянию на сентябрь 2025-го экс-чиновник проживал в Германии. А его брат – в Австрии, которая не экстрадирует подозреваемых.

Как рассказывал "Телеграф", журналисты-расследователи собрали 10 важных фактов, известных о Шурме еще со времен работы на комбинате "Запорожсталь".